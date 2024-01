Après l'immense déception, place à la réaction. Dans moins d'une semaine, les Bleus entament le Tournoi des 6 Nations avec un choc immense face à l'Irlande. D'après un sondage paru ce matin, les Français sont très confiants et pronostiquent une victoire finale des hommes de Fabien Galthié.

L'optimiste français. Pour ne pas dire le manque d'humilité ? Les supporters des Bleus semblent s'être remis de l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde. Les coéquipiers du nouveau capitaine Alldritt débutent leur Tournoi des 6 Nations avec, déjà, LE match de la compétition à Marseille le 2 février face à l'Irlande. Les Tricolores peuvent compter sur le soutien de leurs supporters, qui croient plus que jamais au titre. D'après un sondage Odoxa, réalisé pour Winamax et RTL sur un échantillon de 1005 personnes, 59 % des Français imaginent une victoire française lors du Tournoi. Ce pourcentage grimpe même à 66 % chez les amateurs de rugby !

Galthié plébiscité

La confiance règne parmi les fans du XV de France. Pour l'affiche de la première journée face au XV du Trèfle, 80 % des Français pronostiquent une victoire des hommes de Fabien Galthié, 87 % parmi les mordus du rugby. Rappelons que le XV de France reste sur une large défaite (32-19) l'année dernière face aux hommes en vert, une rencontre magnifique et intense qui est restée dans les mémoires. Malgré cela, les deux nations ont déçu lors du Mondial en échouant en quarts de finale et voudront se faire pardonner beaucoup de choses. Ce qui est certain, c'est que les Français aiment cette équipe et leur sélectionneur. D'après le sondage, ils sont 85 % et 94 % parmi les amateurs du rugby à considérer Fabien Galthié comme l'homme de la situation. Pour faire la fine bouche, notons que ce chiffre est légèrement en baisse par rapport à son premier mandat, mais précisons aussi que depuis Bernard Laporte, le natif de Cahors est le premier sélectionneur à enchaîner un deuxième mandat.

C'est certain, les Français placent leur confiance dans le groupe du nouveau capitaine Grégory Alldritt (86 % des personnes interrogées ont une bonne opinion des Bleus) et même l'absence d'Antoine Dupont ne semble pas trop les inquiéter : 56 % jugent que celle-ci ne sera pas trop handicapante. La forme exceptionnelle de l'habituel numéro 2 Maxime Lucu explique-t-elle ce résultat ? Reste maintenant plus qu'à prouver sur le terrain.