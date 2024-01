Alors qu’il avait affiché un certain jeunisme lors de sa prise de pouvoir en 2020, le sélectionneur Fabien Galthié a opté pour une toute autre politique en vue de ce Tournoi. Une vision orientée par l’expérience sud-africaine, bien sûr, mais surtout dictée par l’urgence d’obtenir des résultats à (très) court terme.

On l’a déjà souligné : en 2020, lors de sa première composition officielle pour affronter l’Angleterre, Fabien Galthié n’avait aligné qu’un seul trentenaire : le deuxième ligne Bernard Le Roux. Quatre ans plus tard, le sélectionneur en a convoqué pas moins de dix sur le groupe de 34 réunis à Marcoussis en début de semaine. Mieux : partant du principe que c’est bien "80 à 90 % du groupe actuel", que Galthié compte emmener dans ses bagages lors de la prochaine Coupe du monde en Australie, pas moins de 50 % du squad tricolore aura dépassé la barre fatidique des trente ans en 2027.

Ménagé lors de l'entraînement de mercredi, le demi d'ouverture du XV de France Matthieu Jalibert était encore absent de l'entraînement de ce jeudi après-midi. Dès le début de la séance, c'est le Racingman Antoine Gibert qui l'a suppléé.https://t.co/LKq5bI7TVB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 25, 2024

Hasard ? Sûrement pas. "Lorsqu’on a monté l’équipe après la Coupe du monde au Japon, on avait 24 ans de moyenne d’âge et 8 sélections, rappelait Galthié lors de son debriefing du Mondial. Face à l’Afrique du Sud en quarts de finale, on avait 27 ans et 33 sélections en moyenne. L’Afrique du Sud avait 31 ans de moyenne d’âge, 66 sélections, et elle est allée chercher un deuxième titre de champion du monde. Dans quatre ans, notre équipe aura 31 ans de moyenne d’âge, si elle ne bouge pas trop. Elle sera encore plus forte et expérimentée." Histoire de ne pas craquer dans le bras de fer psychologique inhérent aux matchs de très haut niveau, comme ce fut le cas le 15 octobre dernier...

30 ans de moyenne d’âge au niveau du cinq de devant et des centres

Or, c’est précisément un match de cet acabit qui attend les Bleus face à l’Irlande à Marseille. Une affiche que de nombreux observateurs rêvaient comme finale de Coupe du monde, et qui servira de catharsis pour les deux équipes... Voilà pourquoi, dans cette optique, Galthié a encore accéléré le processus qu’il souhaitait entamer. D’abord, en rappelant Uini Atonio et Romain Taofifenua, alors que leurs retraites internationales avaient été annoncées. Puis en allant rechercher Paul Willemse après le forfait de Meafou, alors que le raisonnement d’il y a quatre ans aurait probablement été de promouvoir la sensation du dernier Mondial U20, Posolo Tuilagi. Une logique qui s’est s’est prolongée à l’ensemble du pack (lequel affichera pratiquement 29,5 ans de moyenne d’âge en cas de titularisation de Gabrillagues à la place de Woki, et même 30 ans révolus au niveau du cinq de davant) ainsi qu’au milieu du terrain, où les "anciens" Jonathan Danty (31 ans) et Gaël Fickou (29) seront toujours de la partie alors que les jeunes Moefana, Depoortere ou Gailleton trépignent d’impatience à la porte.

Manière de privilégier le vécu commun et le court terme plutôt que de se lancer dans un projet de maturation sur quatre ans… Parce que le contexte n’est plus le même, et les enjeux non plus : après avoir vendu son taux de 80 % de victoires, Fabien Galthié sait que ses Bleus ne peuvent plus redescendre en-dessous de ces standards. Et doivent même aller si possible encore plus haut, en prenant enfin l’habitude de remporter des trophées. Un défi qui commence cette année, sachant que comme l’a dit le sélectionneur de l’Angleterre Steve Borthwick, "le vainqueur du match France-Irlande sera le grand favori pour le grand chelem." Toute tentative d’intox mise à part, bien sûr…