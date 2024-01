Ménagé lors des deux premiers entraînements à haute intensité (mercredi et jeudi), le demi d’ouverture du XV de France Matthieu Jalibert a bien participé à la séance de ce samedi. Tout comme Jonathan Danty.

Sous les yeux d’un gros millier de supporters présents au CNR de Marcoussis et sous un soleil d’hiver légèrement voilé, le XV de France a poursuivi ce samedi sa préparation pour le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations, vendredi 2 février à Marseille, contre l’Irlande. Une séance marquée par le retour de Matthieu Jalibert, ménagé lors des deux premiers entraînements à haute intensité, mercredi et jeudi dernier, en raison d’une petite coupure à la main gauche (trois points de suture). Son cas n’a, pour autant, jamais suscité la moindre inquiétude au sein du staff tricolore quant à sa participation à la rencontre face à l’Irlande. Sa séance du jour s’est déroulée tout à fait normalement. Un simple bandage sur la main gauche pour protéger la plaie lui avait été posé.

Le centre rochelais Jonathan Danty, qui avait été dispensé de contacts à la suite d'une commotion contre Leicester (45-12) le 14 janvier, a également pris part à la séance.

Le contenu de la séance du jour a été, en amont, expliqué par le directeur de la performance Nicolas Jeanjean. Une séance courte avec deux fois dix minutes de rugby où avant et trois-quarts ont été séparés. Et une partie en "clarté" (en marchant, sans opposition) où Grégory Alldritt et ses partenaires ont répété quelques lancements de jeu. "Nous n’allons pas mètre beaucoup de volumétrie, avait prévenu Jeanjean. Les joueurs se sont entraînés durant deux jours. Ce sera donc léger aujourd’hui avec une journée de repos en suivant. Le but, c’est de gérer l’énergie, ne pas trop en gaspiller au regard de la semaine qui nous attend"

Dans l’équipe des présumés titulaires, Yoram Moefana a régulièrement tourné avec Louis Bielle-Biarrey au poste d’ailier. Lors de la répétition des lancements de jeu en marchant, c’est même Moefana qui a débuté cette séquence de travail. Un petit changement par rapport aux deux premiers entraînements. Chez les avants, qui ont longuement travaillé le secteur de la touche, Paul Gabrillagues et Cameron Woki se sont tour à tour relayés dans l’alignement qui devrait débuter la première rencontre du Tournoi. Mais, c’est bien Gabrillagues qui a commencé la répétition générale avec la chasuble "titulaire".

La compo probable

15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ou Moefana ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Gabrillagues ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille