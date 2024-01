Face aux Samoa, les Bleus de Jérôme Daret se sont imposés 19-14 et se sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Ils joueront une place en demi-finale face à l'Irlande.

Après la victoire historique face à la Nouvelle-Zélande, puis la cruelle défaite contre les Fidji, les Français du 7 jouaient leur qualification face aux Samoa. Après un premier acte plutôt accroché et conclu dos à dos (7 à 7), Jefferson Lee Joseph a fait pencher la décision en faveur des Bleus avec deux réalisations personnelles. L'essai samoan en fin de match ne changera rien, les Bleus sont qualifiés et verront donc les quarts de finale à Perth (Australie).

QUALIFIÉS ??



Les Bleus sont venus à bout des Samoa 19-14 et joueront les quarts de finale à Perth !



Une rencontre à suivre en exclusivité sur RugbyPass TV ?#HSBCSVNS | #HSBCSVNSPER pic.twitter.com/M58sdVaYfK — RugbyPass FR ?? (@RugbyPass_FR) January 27, 2024

Les Français qui espèrent enfin lancer leur saison après deux premières étapes décevantes (huitième à Dubaï et au Cap), affronteront donc les Irlandais pour une place en demi-finale ce samedi à 11h10. De quoi mettre Jérôme Daret et sa troupe dans les meilleures conditions avant l'intégration d'un certain Antoine Dupont pour les étapes de Vancouver et de Los Angeles.