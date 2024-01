Les Bleus pensaient avoir fait le plus dur, mais ont fini par s'incliner face aux Fidji dans une fin de match mouvementée. Ils joueront leur qualification pour les quarts de finale du tableau principal, samedi, contre les Samoa.

C'est un scénario que les Bleus du 7 ont déjà connu ces derniers temps : un début de match convainquant, une belle avance au tableau d'affichage et finalement un trou d'air en seconde période et une défaite sur le fil. Face aux Fidji lors de leur 2e match de poule de la 3e étape du circuit mondial à Perth, les Bleus ont vécu cette déception et se sont inclinés 26-21 en prolongations (point de bonus défensif). Les Français menaient pourtant 19-7 mais au rugby à 7, tout va très vite...

Et malheureusement, les hommes de Jérôme Daret étaient un peu justes dans le second acte pour garder la mainmise sur la rencontre et conserver la possession, ce qui est crucial au rugby à 7. Revenus à hauteur, les Fidjiens avaient même une dernière possibilité après le temps réglementaire, mais cette dernière n'a rien donné.

Ce n'était que partie remise car seulement quelques secondes après le début des prolongations, Terio Tamani concluait un beau mouvement des Fidjiens pour mettre fin à la rencontre.

Les Bleus, forcément déçus, joueront leur qualification en quart de finale du tableau principal samedi, à 06h02 (heure française) contre les Samoa. Avec quatre points (une victoire et un point de bonus, la France est pour l'instant à la deuxième position de sa poule et une victoire face aux Samoans suffira pour se qualifier). Pour rappel, l'équipe de France avait parfaitement débuté son tournoi par une victoire face à la Nouvelle-Zélande un peu plus tôt dans la journée.