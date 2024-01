Pro D2 - C'était un match au sommet du championnat dans cette 18e journée, entre une équipe constante dans l'excellence et une autre avec le vent en poupe fort de ses 4 victoires de rang au moment de défier Provence Rugby sur sa pelouse. Brive à bien failli jouer un mauvais tour aux Provençaux en étant toujours en tête à la sirène. Ce sont finalement les joueurs d'Aix qui se sont imposés sur le fil (30-24) grâce à un essai d'Adrien Lapègue. Provence retrouve le sommet de la Pro D2 alors que Brive est passé tout proche d'un très gros coup.

Les affiches accouchent parfois d'une souris, celle-ci entre Provence Rugby et Brive, sur la pelouse synthétique de Maurice-David n'a pas déçu. Peut-être pas dans la qualité du jeu mais dans son intensité et dans son scénario fou. Provence Rugby a finalement fait tomber de solides brivistes (30-24) au bout du suspense. D'abord très dominateurs mais contrariés offensivement par des approximations, les joueurs de Mauricio Reggiardo ont cru tout perdre en seconde période face au réalisme des Corréziens. Ce n'est qu'après avoir évacué les frustrations que les Provençaux ont trouvé les ressources pour décrocher une victoire symbolique.

Un début presque idéal

Un succès pour reprendre seul la tête du classement après la défaite la veille des Vannetais face à Nevers, c'était l'objectif évident pour les Provençaux au coup d'envoi. Habités par ce désir, les Noirs effectuaient un début impressionnant avec 15 premières minutes passées littéralement dans la moitié de Brive. Le seul problème pour l'équipe sudiste, c'est qu'elle ne menait que 5-0 après ce premier quart d'heure à sens unique. Il y avait bien l'essai de Bainivalu pour enfin valider ce solo d'attaque au terme d'une action longue où le jeu aura basculé d'une aile à l'autre. Mais des précipitations, des mauvais choix ou des fautes de mains ont terni cette bonne entame (14e, 5-0).

Le vent, fort sur Aix, perturbait les frappes au pied des deux camps et ce n'est qu'à la remise en jeu du CAB après l'essai que les Corréziens visitaient enfin le camp d'en face. Provence poursuivait sa domination mais manquait de simplicité dans ses choix pour amplifier la domination au score, même quand Brive évoluait à 14 après le carton jaune de Asaeli Tuivuaka. Mieux, à la demi-heure de jeu, Tom Raffy faisait payer au pied une faute des Noirs (29e, 5-3) puis laissait même passer les siens devant (36e, 5-6) avant qu'en face, Jimmy Gopperth ne remette l'église au milieu du village avec une pénalité immédiate (37e, 8-6). Provence Rugby marquait 3 nouveaux points avant la pause sur un drop du même Gopperth alors qu'il y avait peut-être mieux à aller chercher (MT, 11-6).



Une seconde période folle



Le second acte démarrait sur de tout autres bases. Les Brivistes ne voulaient plus laisser le ballon à l'adversaire, forts d'un vent dans le dos, en proposant un jeu plus direct et plus rapide. C'est pourtant sur une action dans le camp adverse que Brive se faisait surprendre puisque Aix allait marquer son deuxième essai de la soirée. Finau, très en vue encore ce soir, interceptait dans son camp une passe de l'arrière Ferté pour sprinter seul jusque dans l'en-but (45e, 16-6). Brive réagissait rapidement en profitant, contrairement aux Aixois, du carton jaune de Tomas Francis (53e). Dans l'action suivante, Asaeli Tuivuaka convertissait en essai une pénaltouche sur les 5m de Provence après une première tentative du maul (53e, 16-11). Le jaune de Francis était même très lourd de conséquences puisque le CAB parvenait à inscrire un deuxième essai par Mathis Ferté sur l'aile gauche après une présence longue dans les 22m. Brive passait devant (60e, 16-18).



Excédé par ce résultat qu'il estimait illogique, Provence montrait des signes d'agacement de plus en plus ostentatoires, faisant sévir Evan Urruzmendi, l'arbitre de la rencontre. Tom Raffy, sur pénalité avec le vent, donnait même 5 unités d'avance au CABCL (67e, 16-21). Le premier revers à la maison cette saison pour Provence Rugby semblait poindre au regard de la frustration des Noirs toujours plus grande au fil des minutes. Pourtant, le futur leader retrouvait des couleurs et du sang-froid avec l'essai de Thomas Vernet à la 73e minute. Enfin, les joueurs de Mauricio Reggiardo parvenaient à fructifier une pénaltouche dans les 5m adverses. Gambini prenait le ballon dans l'alignement et le ballon porté allait au bout (23-21).



Fin de match à grand suspense

Le plus dur n'était pourtant pas fait pour Provence. Brive jouait avec l'arme du vent dans le dos et le savait pertinemment. À 2 minutes de la sirène, les Brivistes obtenaient une mêlée sur la ligne médiane et faisaient ce qu'il fallait pour gagner une pénalité. Tom Raffy se chargeait de l'exécution à 50m pour faire passer Brive devant, une nouvelle fois. Cela permettait alors aux Aixois de démontrer qu'ils sont une belle équipe de cette Pro D2. Une action offensive qui a duré de longues minutes, sans mauvais choix, sans en-avant, avec de l'alternance entre les avants et les trois-quarts pour in fine envoyer à l'essai Adrien Lapègue sur l'aile gauche pour un ballon qui a traversé la largeur du terrain en 5 secondes. (83e, 30-24).

La transformation réussie de Gopperth enlevait même le bonus défensif à des Brivistes qui méritaient au moins ça après pratiquement 5 victoires de rang. Provence Rugby demeure invaincu à domicile et reprend la tête du classement grâce à un match imparfait mais tellement significatif de son ambition.