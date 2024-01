La deuxième séance à haute intensité du XV de France, ce jeudi après-midi à Marcoussis, a donné encore un peu plus d'indications sur la composition de l'équipe qui affrontera l'Irlande le 2 février prochain en ouverture du Tournoi des 6 Nations. Paul Gabrillagues semble en pole position pour accompagner Paul Willemse en deuxième ligne alors que le banc des finisseurs pourrait être composé de six avants et deux trois-quarts.

Fabien Galthié, exception faite de la période durant le Mondial, a pris l’habitude de ne rien cacher. Il l’a confirmé encore une fois jeudi pour le deuxième entraînement à haute intensité de ses joueurs devant la presse. Sous les yeux d’Henry Tuilagi, le papa de Posolo, deuxième ligne de l’Usap, appelé pour la première fois pour participer à l’entraînement du jeudi au même titre que quatre autres jeunes joueurs du Top 14 pour faire l’opposition, les Bleus ont effectué leur deuxième séance à haute intensité. Aucun changement par rapport à la veille, Matthieu Jalibert ne s’entraînant toujours pas, c’est le jeune Racingman Antoine Gibert qui a œuvré à l’ouverture avec l’équipe qui sera probablement alignée en ouverture du Tournoi des 6 Nations contre l’Irlande, le 2 février à Marseille. Pour autant, aucune inquiétude, le Bordelais devrait tenir sa place lors de ce premier round. "Il devrait pouvoir participer normalement à la séance de samedi", a d'ailleurs précisé le Directeur de la performance des Bleus Nicolas Jeanjean. Encore une fois, le deuxième ligne du Stade français Paul Gabrillagues, absent des Bleus depuis 2019, a composé, lors de cette séance, l’attelage en deuxième ligne avec Paul Willemse, appelé après la blessure d’Emmanuel Meafou. Thomas Ramos, placé à l’ouverture la veille en l’absence de Jalibert, a retrouvé son numéro quinze au cours d’une cession où il s’est particulièrement illustré. Paul Gabrillagues pourrait débuter face à l'Irlande le 2 février prochain. Marchand et Woki sur le banc Pour le reste, c’est exactement le même XV de départ qui a évolué les chasubles de titulaires. Du côté des finisseurs, Fabien Galthié semble enclin à poursuivre avec un banc composé de six avants et deux trois-quarts. Ainsi, Reda Wardi, Julien Marchand, Dorian Aldegheri, Cameron Woki, Romain Taofifenua, Paul Boudehent, Nolan Le Garrec et Yoram Moefana ont régulièrement tourné avec les présumés titulaires. La composition probable : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon, Alldritt, Cros - Willemse, Gabrillagues - Atonio, Mauvaka, Baille. Remplaçants : Marchand, Wardi, Aldegheri, Woki, R. Taofifenua, Pa. Boudehent, Le Garrec, Moefana.