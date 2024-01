Le Stade toulousain a officialisé la prolongation du contrat de Pita Ahki. Le centre sera un joueur des Rouge et Noir pour deux saisons de plus.

Pita Ahki arrivait en fin de contrat. Un joueur de calibre du centre du Stade toulousain était forcément convoité et a reçu des offres venues d'autres clubs. Mais les Haut-Garonnais ont tenu bon et ont pu annoncer, ce jeudi, la bonne nouvelle à leurs supporters. Comme souvent, cela a été officialisé avec une photo du président Didier Lacroix serrant la main au joueur décidant de rester dans la ville rose. Car, oui, le Tongien a décidé de rester fidèle à Toulouse. Il a prolongé son contrat de deux ans avec les Rouge et Noir.

118 matchs avec Toulouse

Pita Ahki est arrivé à Toulouse en provenance du Connacht en 2018. Depuis, il a porté le maillot du Stade toulousain à 118 reprises. Avec les Hauts-Garonnais, il a remporté le championnat en 2019, 2021 et en 2023. Il a aussi soulevé la Champions Cup en 2021. Cette année, il a été aligné à dix reprises toutes compétitions confondues par Ugo Mola. Il a manqué le début de saison car il a été concerné par la Coupe du monde qu'il a disputé avec les Tonga. Il a disputé les quatre rencontres des Ikale Tahi en intégralité.