Tambwe, Ahki, Botia... Le XV des joueurs en fin de contrat

Alors que nous sommes au début de l'année 2024, plusieurs joueurs phares du Top 14 entrent dans leurs derniers mois de contrat. Dans un marché de plus en plus animé, nous vous proposons le XV des joueurs en fin de contrat en juin 2024.

1. Ugo Boniface

Alors qu'il entame sa deuxième saison sous le maillot de l'UBB, Ugo Boniface est en fin de contrat. Arrivé de Bayonne en étant une grande promesse au poste de pilier gauche, il a finalement souffert de la concurrence de Jefferson Poirot et Lekso Kaulashvili. Blessé au ménisque peu après son arrivée en Gironde, il ne s'est pour le moment jamais imposé. Avec l'arrivée de son ancien entraîneur, Yannick Bru, cette saison, Boniface a davantage joué et enchaîne actuellement les titularisations. Avec l'arrivée déjà actée de Mathis Perchaud la saison prochaine, la question de sa place dans l'effectif est au centre des débats.

2. Yohan Beheregaray

Cette saison n'est pour l'instant pas celle de Yohan Beheregaray. Clermontois de toujours, le champion de France 2017 n'a disputé que deux petites rencontres de Top 14 cette saison, pour 20 minutes de jeu en cumulé. Souvent blessé ces derniers mois, il n'est pas parvenu à retrouver la régularité qui était la sienne. Un coup de moins bien au pire des moments pour celui qui est donc en fin de contrat en juin. Il pourrait prendre part au marché très animé des talonneurs cette année.

3. Cedate Gomes Sa

Tout le monde le sait : le marché des piliers droits est très particulier. Très peu de joueurs peuvent assumer d'évoluer à ce poste, ce qui fait qu'ils sont généralement très demandés. Et si Cedate Gomes Sa changeait d'air cet été ? En fin de contrat, celui qui a effectué l'ensemble de sa carrière professionnelle au Racing 92 arrive à un tournant de sa carrière, alors que Trevor Nyakane et Thomas Laclayat ont récemment été recrutés dans les Hauts-de-Seine. Cette saison, le désormais trentenaire a disputé huit matchs de Top 14.

Cedate Gomes Sa (Racing 92) arrive en fin de contrat Icon Sport - Icon Sport

4. Kane Douglas

Le guerrier australien de l'UBB arriverait-il au bout de son aventure en Gironde ? Kane Douglas, véritable figure du club depuis 2018, arrive en fin de contrat. Reconnu comme étant un "méchant" sur le terrain, celui qui a vécu la montée en puissance de Bordeaux-Bègles a toujours été un joueur important de l'effectif, jusqu'à cette saison où il a déjà disputé onze matchs de Top 14. Malgré sa grosse blessure en milieu de saison dernière, l'ancien des Reds a su revenir en forme. Pour autant, celui qui va sur ses 35 ans en 2024 pourrait se rapprocher d'une fin de carrière.

5. Tomas Lavanini

Un Puma sur le marché ! Tomas Lavanini, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde avec l'Argentine, arrive à la fin de son contrat à Clermont. L'ancien joueur du Racing 92 est pourtant un des hommes de base de l'effectif clermontois depuis son arrivée en 2021. Malgré ses obligations vis-à-vis de la sélection argentine, il n'a débuté que 4 de ses 28 matchs sous le maillot clermontois sur le banc. Rejoint cette saison par son compatriote Marcos Kremer, Lavanini pourrait tout de même regarder ailleurs. Pour sûr, de nombreux clubs risquent d'être intéressés...

6. Levani Botia

La légende du Stade rochelais rend encore d'énormes services à son club en ce moment. À l'instar de sa prestation à Pau, Levani Botia enchaîne encore les gros matchs à 34 ans. L'international fidjien, qui en a peut-être fini avec son histoire en sélection suite au quart de finale perdu lors de la Coupe du monde, a souvent soutenu qu'il souhaitait terminer sa carrière à La Rochelle. Alors une prolongation de contrat est-elle envisageable pour un joueur qui évolue désormais davantage en troisième ligne ? Un autre club peut-il le convaincre ? À suivre.

7. Nick Champion de Crespigny

Le troisième ligne australien avait été incandescent lors de sa première saison dans le Tarn. Puissant et mobile, le ferrailleur avait largement participé à la grosse saison des siens, jusqu'en finale de Top 14 (perdue face à Montpellier). Mais depuis, ses prestations ont de moins en moins convaincu et Champion de Crespigny est descendu dans la hiérarchie à Castres. De 21 matchs disputés il y a deux ans, il est passé à cinq petites rencontres jouées depuis cet été. Serait-il alors le moment pour lui de se relancer ailleurs, alors que son contrat prend fin ?

Top 14 - Nick Champion De Crespigny (Castres) Icon Sport - Icon Sport

8. Arno Botha

L'ancien des Bulls est un des joueurs les plus sous-côtés du championnat. Extrêmement complet, le Sud-Africain possède une grande puissance, alliée à une grosse intelligence de jeu. Logique donc, qu'il fasse partie des leaders de cette équipe du Lou qui possède pourtant du beau monde en troisième ligne. Seulement, voilà que Botha arrive en fin de contrat en juin. Alors que le Lou est en difficulté en championnat actuellement, il doit monter le niveau pour permettre aux siens de gagner et ses performances pourraient ne pas échapper aux yeux des recruteurs.

9. Ben White (Toulon)

Titulaire indiscutable au RCT depuis la blessure de Baptiste Serin, Ben White est un joueur de classe mondiale. L’international écossais s’est engagé pour une seule saison avec Toulon l’été dernier, ce qui fait de lui un joueur libre lors de la prochaine intersaison, enfin, pour le moment. Selon les informations de Midi Olympique, une prolongation est en bonne voie.

10. Benjamin Urdapilleta (Clermont)

À 37 ans, « Urda » en a encore sous la pédale. Certes, il est actuellement blessé à une épaule, mais son début de saison fut réussi sous le maillot clermontois (8 matchs joués). L’été dernier, l’ancien joueur de Castres s’est engagé pour l’ASM pour une saison avec une seconde en option. Cette dernière n’a pas encore été activée, l’Argentine a sa place dans ce XV de départ.

Top 14 - Benjamin Urdapilleta (Clermont) Icon Sport - Icon Sport

11. Madosh Tambwe (Bordeaux-Bègles)

Pas vraiment dans les plans de Yannick Bru en début de saison, la fusée de l’UBB a refait parler d’elle sur la pelouse de Clermont il y a un peu plus d’une semaine. Arrivé à l’été 2022 en Gironde, Tambwe a rapidement démontré au Top 14 que sa pointe de vitesse pouvait faire mal à n’importe qui. Lors de sa signature à Bordeaux, il s’était engagé pour deux saisons, soit jusqu’en 2024. Pour l’instant, aucune prolongation n’a été officialisée.

12. Pita Ahki (Toulouse)

Peut-être le nom le plus sexy de ce quinze. Depuis plusieurs saisons, Pita Ahki est un des cadres du Stade toulousain, avec qui il a remporté quatre titres majeurs. Trois Boucliers de Brennus et une Champions Cup soulevés dans la peau d’un titulaire indiscutable. À 31 ans, le Néo-Zélandais est encore à un niveau plus élevé que la moyenne, ce qui devrait lui permettre de débloquer sa situation contractuelle.

13. Waisea Nayacalevu (Toulon)

Deux saisons et puis s’en va pour Waisea Nayacalevu à Toulon ? Le centre fidjien peine à retrouver son meilleur niveau et le RCT ne serait pas enclin à activer l’année en option qui existe dans son contrat. Âgé de 33 ans et à six mois de la fin de son contrat, l’ancien joueur du Stade français pourrait changer d’air. Affaire à suivre. En tout cas, son talent lui permet sans forcer de se distinguer ici.

Top 14 - Waisea Nayacalevu (Toulon) Icon Sport - Icon Sport

14. Ben Lam (Montpellier)

Longtemps transparent sous la tunique du MHR, l’ailier néo-zélandais retrouve des couleurs dans l’Hérault depuis quelques semaines. Titulaire depuis l’arrivée de Patrice Collazo, Lam est tout de même en fin de contrat au mois de juin prochain. Ses récentes performances vont-elles lui permettre de prolonger ? Pour l’instant, rien n’est certain. Il ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir à l’issue de cet exercice.

15. Nans Ducuing (Bordeaux-Bègles)

Joueur de l’UBB depuis 2015, l’aventure de Nans Ducuing en Gironde va-t-elle prendre fin dans quelques mois ? Titulaire le week-end dernier face à Bayonne, l’arrière bordelo-béglais va voir son engagement toucher à sa fin à la fin de cette saison. En fin de contrat, Ducuing peut rendre de fiers services à n’importe quelle équipe de Top 14.