S’il reste peu de cas de joueurs libres au 30 juin à régler, le champion de france a vu plusieurs de ses éléments encore sous contrat être courtisés.

Il n’y a pas de grand chamboulement à attendre dans l’effectif toulousain l’été prochain, d’autant que la grande majorité des cadres du groupe sont engagés au moins jusqu’en 2026. Si le départ de Lucas Tauzin (Clermont) et l’arrêt de Sofiane Guitoune sont déjà actés, il reste peu de dossiers de joueurs en fin de contrat sur la table. Courtisé par plusieurs clubs de l’élite, dont Bayonne, le prometteur talonneur Guillaume Cramont a ainsi choisi de prolonger de deux saisons à ErnestWallon, quand le demi de mêlée Paul Graou a vu son année optionnelle être activée (engagé jusqu’en 2025). De la même façon, le jeune ailier ou centre fidjien Eto Bainivalu, prêté à Aix-en-Provence où il se met en évidence, devrait prolonger de deux ans mais serait toujours laissé à disposition de l’équipe provençale la saison prochaine. Si Piula Fa’asalele et Setareki Bituniyata (tous deux étaient jokers Coupe du monde et ont été conservés) verront aussi leurs contrats arriver à échéance, le principal cas à régler demeure celui de Pita Ahki (31 ans), potentiellement libre en juillet. Le trois-quarts centre, toulousain depuis 2018 et pièce maîtresse de tous les titres obtenus depuis, avait notamment été approché par l’Union Bordeaux-Bègles (qui a finalement recruté le Sud-Africain Rohan Janse Van Rensburg) et reçu au moins une proposition de l’étranger. Mais il a aussi une offre de prolongation entre les mains, légèrement à la baisse, comme il est de coutume au club une fois la trentaine passée. Les dirigeants stadistes, qui tiennent à lui, semblaient optimistes récemment quant à la possibilité de le voir poursuivre l’aventure.

Meafou, futur cas prioritaire

Pour le reste, ils risquent tout de même d’avoir du travail avec certains joueurs sous contrat. Les exemples de Cheslin Kolbe, Melvyn Jaminet ou Yannick Youyoutte ont démontré ces dernières années que la porte pouvait s’ouvrir dans certaines situations. Comme Jaminet, Peato Mauvaka (engagé jusqu’en 2026) avait fait part d’une certaine frustration en fin de saison dernière, quand il s’était contenté du rôle de remplaçant lors des phases finales de Top 14. Surtout, de nombreuses écuries - dont le Stade français, Lyon, Montpellier ou Toulon - sont (de façon plus ou moins concrète) venues aux renseignements. Reste que l’opération est complexe et coûteuse, d’autant que, dans la lignée de son superbe Mondial, le talonneur international a poursuivi sur sa lancée et brille avec le Stade toulousain, qu’il a rejoint à l’âge de 15 ans. Aujourd’hui, un départ ne semble pas à l’ordre du jour mais il faudra mesurer comment la concurrence entre lui et Julien Marchand évolue et si, sportivement et financièrement, le club juge pertinent de conserver deux joueurs d’un tel calibre au même poste sur le long terme. Aussi, le trois-quarts centre Pierre-Louis Barassi (engagé jusqu’en 2025) semble attiser quelques convoitises, notamment du Stade français. Mais après un premier exercice peu convaincant à Ernest-Wallon et malgré une blessure à un mollet qui l’a privé des trois derniers matchs, l’ancien Lyonnais est monté en puissance depuis le début de saison. Difficile dès lors d’imaginer un départ anticipé. Quant à Baptiste Germain (engagé jusqu’en 2025), il a été dans le viseur de Toulon mais sa polyvalence (9-10) est précieuse pour le champion de France en titre. Enfin, comme ils en ont l’habitude, les décideurs haut-garonnais devraient essayer d’avancer en amont sur des prolongations de joueurs majeurs. L’un des dossiers prioritaires sera évidemment celui du deuxième ligne Emmanuel Meafou, en fin de contrat en 2025 et très attaché à Toulouse où il a débarqué en novembre 2018, qui ne laisse aucun club insensible. D’où la volonté de rapidement le verrouiller.