Gabin Villière devra encore attendre pour reporter le maillot bleu. Non retenu dans la liste de Fabien Galthié, l'ailier toulonnais (28 ans ; 16 sélections) souffre d'une blessure au genou, subie face à Glasgow, et devrait manquer six semaines de compétition.

Gabin Villière a rechuté. Sorti blessé face à Glasgow, lors de la dernière journée de Champions Cup avec Toulon, l'ailier international (28 ans ; 16 sélections) devrait être indisponible six semaines, comme l'informe L'Équipe ce 24 janvier. Le quotidien sportif précise que Villière souffrirait d'une entorse du ligament latéral interne. Pour rappel, l'ailier du RCT n'avait pas été retenu dans la première liste de 34 joueurs pour préparer l'ouverture du Tournoi des 6 Nations, face à l'Irlande (2 février à 21 heures). Selon nos informations, trois champions du monde U20 en 2023 vont être appelés par Fabien Galthié pour compléter le groupe France : Posolo Tuilagi, Théo Attissogbe et Lenni Nouchi. Ils seront à Marcoussis ce jeudi, comme Léo Barré.

Cadre de l'équipe de France lors du Grand chelem de 2022, Villière n'a pas été épargné par les blessures ces derniers mois. Cette saison, le numéro 11 varois a disputé treize matchs avec le RCT et a marqué trois essais. Cette nouvelle blessure s'ajoute à celles de plusieurs autres cadres du XV de France, à l'instar de Romain Ntamack, Anthony Jelonch ou Thibaud Flament.