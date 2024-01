Le Stade toulousain a annoncé la prolongation de son jeune talonneur Guillaume Cramont. Le joueur est maintenant lié aux Rouge et Noir jusqu'en 2026.

Comme nous l'avions annoncé il y a quelques semaines, Guillaume Cramont a prolongé son contrat avec le Stade toulousain. Le jeune talonneur est maintenant engagé avec le Stade toulousain jusqu'en 2026.

Évidemment du côté du club rouge et noir la concurrence est forte, particulièrement au poste de talonneur. Julien Marchand et Peato Mauvaka, deux des meilleurs joueurs du monde à leur poste, semblent assez indéboulonnables. Mais Guillaume Cramont a, ses dernières années, réussi à tirer son épingle du jeu en grattant des minutes de temps en temps. Il profite également des périodes de doublons, pendant lesquelles il est titulaire, pour gratter du temps de jeu et s'aguerrir. Cette saison, avec la Coupe du monde et la blessure de Julien Marchand, il a participé à dix rencontres, dont six dans la peau d'un titulaire.

Ces derniers mois, Guillaume Cramont a passé un palier. Si on le savait déjà rude à l'impact et puissant, il a encore haussé le curseur sur ce point-là. Mais surtout, il a beaucoup progressé en touche, un secteur de jeu où il avait connu des difficultés jusqu'alors. Il est devenu beaucoup plus fiable et devient une vraie rampe de lancement pour son équipe.