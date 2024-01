Dans la nuit de lundi à mardi, certains supporters varois ont collé des stickers et adossé une banderole hostile à la direction du RC Toulon et aux joueurs. Le match face au Stade Rochelais s'annonce sous haute pression.

Empêtré dans une crise de résultats (six revers sur les sept derniers matchs toutes compétitions confondues), Toulon joue sa place au sein des six premiers du Top 14, samedi soir, à Mayol, lors de la réception du Stade Rochelais. Et pour ce match entre gros bras du championnat, les Rouge et Noir auront en leur sein des supporters énervés.

Les plus vindicatifs ont montré clairement leur mécontentement dans la nuit de lundi à mardi. Très tôt ce matin, des stickers hostiles "Nous voulons XV Guerriers" et "Direction Démission" ont été collés à l'entrée du centre d'entraînement varois. Une banderole au contenu assez cru a également été posée : "Vous piétinez 116 ans d’histoire, n’avez-vous pas honte ?"

Ces actions ont été menées dans un contexte tendu entre certains supporters et la direction de Toulon. En cause : une communication institutionnelle qui a causé certains courroux notamment via les réseaux sociaux (maillot turquoise...), une tarification à l’entrée de Mayol jugée trop élevée, et des choix sportifs qui n'ont toujours pas été dirigés (départ de Carbonel...).

Des actions avaient déjà été menées avant le succès face au Racing 92

Pourtant, ces dernières semaines, Pierre Mignoni en personne avait mis les mains dans ces désaccords pour déminer cette situation pesante. À la suite d'actions identiques menées à la veille de Toulon - Racing 92 (31-26, le 12 novembre 2023), le directeur du rugby avait réuni tous les clubs de supporters au sein du vestiaire de Mayol reconnaissant ainsi "certaines erreurs" : "Cette réunion était nécessaire. C’est fait. Maintenant, on avance et ce qui m’importe c’est que notre club trouve sa propre identité à Mayol, sur le terrain, avec les supporters. Et les gens n’attendent que cela. On est à Toulon donc il faut accepter de crier et de prendre des réflexions, accepter que les supporters ne soient pas contents. Aujourd’hui le dialogue est ouvert."

Il semble s'être refermé aussi vite qu'il avait été entamé avec les plus radicaux. En revanche, à la suite de la première grogne, les résultats des Rouge et Noir sur le terrain avaient été excellents avec quatre succès de rang en Top 14. La prise de position de Pierre Mignoni, ce jeudi lors de la conférence de presse, sera aussi attendue que la réaction de ses joueurs sur le terrain face au double tenant de la Champions Cup.