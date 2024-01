Le jeune troisième ligne Jules Coulon a surnagé dans la défaite varoise contre Glasgow. Il a montré que la relève était bel et bien là.

Dans une nouvelle soirée difficile pour Toulon, le troisième ligne Jules Coulon a été le rayon de soleil sous la pluie intense et fraîche du Scotstoun Stadium. À l’heure où les Rouge et Noir ont perdu Charles Ollivon (mollet) et Esteban Abadie (genou), appelés de plus dans le groupe élargi du XV de France pour le prochain Tournoi, le plus messin des Toulonnais a fait oublier les deux inamovibles par le biais d’une nouvelle partition majuscule.

En défense, il a été le plus actif aux côtés du pilier Bruce Devaux avec quatorze plaquages. Ballon en mains, le gamin (22 ans), qui a été placé sciemment sur les ailes pour faire parler sa puissance et sa vitesse, a été également le plus remuant avec cinquante-cinq mètres parcourus, deux franchissements et trois défenseurs battus. Personne n’a fait mieux dans les rangs varois.

Battus par les Écossais de Glasgow 29-5, les Toulonnais ne disputeront pas les phases finales de la Champions Cup. Pire, avec cette défaite sèche, ils ne défendront pas leur titre en Challenge Cup.



En avril dernier, Pierre Mignoni avait appelé son jeune élément à "être moins timide". Discret dans le groupe, Jules Coulon préfère faire parler le terrain, en se réfugiant dans le travail et en bonifiant les opportunités tendues par son coach cette saison : huit apparitions pour 376 minutes jouées. Dans cet exercice, il a pris tout de même une épaisseur différente en devenant un capitaine de touche efficace. Le secteur a été son talon d’Achille durant ses jeunes années mais il a progressé de manière exponentielle sous l’œil avisé de Sergio Parisse.

Dans cette période de doublons, ce gros espoir, déniché par Éric Dasalmartini, s’affirme comme une solution viable dans tous les domaines : sauteur, coureur et gratteur. Un flanker dans l’air du temps, et une once d’espoir dans une morose période pour le RCT.