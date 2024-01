Dans un communiqué publié en fin de journée, ce mardi, l’ASBH a demandé à ses supporters de faire preuve de modération dans les tribunes.

Béziers tape du poing sur la table. Alors que l’équipe première, troisième du classement en Pro D2, semble monter en puissance ces dernières semaines, le club a publié un communiqué, ce mardi, pour pointer du doigt le comportement de certains de ses supporters, dont “l'enthousiasme fut excessif”. Ici, l’ASBH fait référence aux “insultes dont a été la cible l’arbitre central de la rencontre” face à Provence.

“Sans arbitre, ce sport n’a pas d’avenir”

Celles-ci ne sont “pas tolérables”, affirme le club. Dans son message posté sur ses réseaux sociaux et sur son site internet, Béziers rappelle : “Tout connaisseur honnête de ce sport sait qu’il n’est d’arbitre infaillible, comme il n’est de public parfait. [...] Sans respect, sans retenue et sans arbitre pour protéger le jeu, ce sport n’a pas d’avenir”

Pour rappel, jeudi dernier, lors du choc face à Provence Rugby, plus de 8 000 personnes avaient fait le déplacement pour s’asseoir dans les tribunes du stade Raoul-Barrière. Dans un match serré et disputé jusqu’au bout, ce sont les Provençaux qui l’avaient emporté, à la toute dernière seconde, grâce à un essai d’Inga Finau, transformé par Jimmy Gopperth (17-18).