Pro D2 - En ouverture de la 17e journée, à Raoul-Barrière, Provence Rugby a terrassé Béziers à la sirène (17-18). L'ASBH, invaincu avant ce match à domicile, restait sur six succès de rang. Inga Finau est le héros du nouveau leader du championnat.

Dans un choc du haut du tableau, on a eu le suspense et le spectacle. Dans un match où chacun a eu sa période, c'est Provence Rugby qui a fini par faire plier Béziers (17-18). C'est la première défaite de la saison à domicile pour l'ASBH, qui n'a pas su se montrer assez efficace dans le second acte. Tout le contraire de Provence Rugby qui a su être maître de ses émotions en fin de partie avec l'essai de Finau (80e+1).

Grâce à son quatrième succès à l'extérieur, Provence Rugby (53 points) devient leader de Pro D2. Demain, Vannes, qui reçoit le Stade Montois, a l'occasion de reprendre son trône. Béziers, malgré ce coup d'arrêt, est quasiment assuré de rester sur le podium (3e, 50 points).

Le banc de Provence Rugby a fait la différence

Pour ce déplacement dans l'Hérault, le staff provençal a eu plan en tête : commencer le match avec une équipe remaniée, et faire confiance aux finisseurs qui avaient plus la tête d'habituels titulaires. À peine le deuxième acte commencé, Mauricio Reggiardo a procédé à ses huit changements (45e).

Sur l'action qui a suivi, le choix a été payant. Sur une inversion de sens entrepris par Coville, et une belle course de Gambini en bout d'aile, Selponi, servi à l'intérieur, a sonné la révolte. (14-11, 46e). Courageux en défense, les Provençaux ont su résister à la force de frappe de l'ASBH. Malgré un beau drop de Lorre, les partenaires de Martin sont restés à une portée de tir (17-11, 67e).

Dans une fin de match irrespirable, les visiteurs ont rendu la monnaie aux locaux sur les mauls portés. Souvent à la faute, Arroyo a écopé d'un avertissement (78e). À force de pilonner la ligne avec les avants de façon méthodique, Coville a dynamisé un ballon sur une course tranchante de Finau. Un essai imparable, sous les poteaux, pour faciliter la transformation de Gopperth (17-18, 80e+1).

Béziers n'a pas assez capitalisé en première période

Les équipiers de Marques ont pu longtemps se mordre les doigts en après-match. Certes, par la botte de Cazenave, Provence Rugby a pris le score (0-3, 8e). Mais dans un premier acte à sens unique, où la formation des Bouches-du-Rhône a été sevrée de ballons en touche (4 munitions égarées), Béziers, face au vent, a bien joué.

En filou, sur une pénalité rapidement jouée, Marques a éliminé pour dix minutes Chartier, coupable d'un plaquage dans la zone des dix mètres (10e). En supériorité numérique, l'ASBH a su être efficace en s'appuyant sur sa puissance et les mauls portés. Lancé par le même Marques, Tupuola a conclu le travail collectif de ses avants (7-3, 13e).

Discret une longue partie du premier acte, Costa Storti a une nouvelle fois montré sa classe. En dynamisant une touche, la combinaison biterroise a laissé le Portugais en duel avec trois adversaires au centre du terrain. Il a laissé sa carte de visite à deux Provençaux avant d'offrir un essai à Paul Reau (14-3, 20e). Sans s'affoler, à 50 mètres, Cazenave a réduit l'écart à la marque pour stopper l'hémorragie (14-6, 26e). Juste avant la pause, à égalité numérique, dans un énorme temps fort, les locaux ont fait le choix d'aller en touche au lieu de prendre les points. Un choix qui a fini par leur coûter cher, car ils ont buté sur le mur provençal. Une défense qui a une nouvelle fois permis d'arracher un succès à l'extérieur.

La semaine prochaine, Béziers voudra se reprendre lors de la venue d'Agen. Dans le même temps, Provence Rugby accueillera Brive à Maurice David.