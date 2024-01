Selon la presse galloise, le trois-quarts centre du pays de Galles George North, blessé à l’épaule samedi dernier face aux Lions de Johannesbourg, est très incertain pour le coup d’envoi du Tournoi des 6 Nations, prévu le 3 février à Cardiff pour les Diables Rouges.

George North (31 ans et 118 sélections) est le joueur le plus expérimenté du groupe gallois amené à disputer le Tournoi des 6 Nations. Dans l’esprit de Warren Gatland, le sélectionneur des Diables Rouges, le futur attaquant de Provence Rugby devrait d’ailleurs former la paire de centres britannique cet hiver, aux côtés de Nick Tompkins, Owen Watkin ou Mason Grady. Las, George North est aujourd’hui très incertain pour le début de la compétition après s’être blessé à l’épaule le week-end dernier, à l’occasion de la brillante victoire des Ospreys à Johannesbourg en Challenge Cup (38-28).

Une équipe en plein remaniement

Sorti du terrain en première période, North a ensuite rejoint le pays de Galles dimanche soir et est attendu au camp d’entraînement de la sélection britannique ce lundi matin. C’est là qu’il passera des examens complémentaires afin de savoir s’il pourra oui ou non affronter l’Ecosse à Cardiff le 3 février prochain.

Récemment, le manager des Ospreys Toby Booth confiait à ce sujet : « Un nerf s’est bloqué au niveau de son épaule et George avait un peu mal, après le match. J’espère néanmoins que ce n’est pas trop grave. » Si George North ne pouvait affronter l’Ecosse en ouverture du Tournoi des 6 Nations, ce serait évidemment un coup dur porté à l’équipe galloise, en plein remaniement après les retraites internationales de Dan Biggar, Leigh Halfpenny, Justin Tipuric, Ken Owens ou Alun-Wyn Jones.