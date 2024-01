Retrouvez le top des déclas des acteurs français en Champions Cup et Challenge Cup. Ce week-end, l’arrière du Stade toulousain, Thomas Ramos, a apprécié le 20/20 des rouge et noir. L’entraîneur des trois-quarts de La Rochelle, Rémi Talès a, lui, rappelé que, même si elle était mal embarquée dans la compétition, son équipe est parvenue à se qualifier pour la phase finale.

On voulait faire un carton plein

Le Stade toulousain a réussi un sans-faute sur cette phase de poules, en Champions Cup, puisque les rouge et noir ont terminé premiers du classement, avec un 20/20 au niveau des points. “On est dans une compétition différente du Top 14, où l’on a marqué beaucoup de points sur les trois premiers matchs et aujourd’hui on avait à cœur de montrer qu’on était forts chez nous, qu’on était performants devant avec de beaux ballons portés, une mêlée stable… Il faut avoir des ambitions et ce soir, on avait envie de prendre cinq points. Sur des matchs de phase finale les choix seront peut-être différents, mais aujourd’hui on voulait faire un carton plein”, a avoué Thomas Ramos après la partie.

Le Stade rochelais est encore là

Obligé de s’imposer à Sale pour se qualifier sur la phase finale de Champions Cup, le Stade Rochelais a rempli sa mission en l’emportant 24-37 en Angleterre. “Il faut féliciter les joueurs, a salué Rémi Talès. Après le match des Stormers, nous étions dans le dur et on a réussi à prendre 10 points en deux matchs. Le Stade rochelais est encore là et va voir les 8e de finale.”

Je craignais un stade vide

Sorti vainqueur haut la main de son match face à Exeter (40-17), Bayonne a terminé son aventure en Champions Cup sur une bonne note. Les Basques ont pris du plaisir et en ont donné à leurs supporters. C’était une des volontés du manager, Grégory Patat. “On nous a mis dans cette compétition et on voulait vraiment en profiter jusqu’au bout. Ce soir, j’avais entendu que pas mal d’abonnés avaient revendu leurs places, je craignais un stade vide et c’était dommage de ne pas profiter, pour cette dernière en Champions Cup, d’un environnement aussi passionnel et festif.”

Nous avons retrouvé un peu de notre rugby

Cela fait un mois que le Stade français n’a plus gagné, puisque les Parisiens, battus à Toulon (19-5) et accrochés par Clermont (14-14), ont ensuite perdu contre le Leinster (43-7) et les Stormers (20-24). Samedi soir, après le revers face à la franchise sud-africaine, Rory Kockott a tenu à souligner qu’il y avait du mieux dans le jeu des soldats roses. “Nous sommes très déçus par le résultat. Nous voulions vraiment gagner ce dernier match. Mais je suis un peu fier du contenu de la rencontre. Surtout après notre attitude ces dernières semaines. J’ai le sentiment que nous avons retrouvé un peu de notre rugby, mais il nous a manqué quelques détails dans quelques secteurs de jeu.”

Ce sont des matchs incroyables qui forment nos joueurs

L’UBB a vécu un match animé, sur la pelouse des Bulls (46-40), puisque douze essais ont été inscrits. “Ce sont des super matchs à jouer et je ne comprends pas les équipes qui ne jouent pas cette compétition à fond car ce sont des matchs incroyables qui forment nos joueurs et qui créent des souvenirs”, a déclaré le manager bordelais, Yannick Bru, au coup de sifflet final.

Le groupe grandit et acquiert cette confiance

Large vainqueur du “Black Lion”, Clermont a terminé le match, en Géorgie, sans encaisser le moindre essai (3-36), ce qui a plu à Christophe Urios. “C'est une véritable satisfaction. On avait appelé ce match "un test de caractère". Et notre défense nous a permis de vite prendre confiance pour bien attaquer. Il y a de la fierté, aujourd'hui. Ce rendez-vous était un passage obligé pour le club, et je retiens le travail bien fait. À aucun moment du match, nous avons douté. On n’a pas tout réussi mais on a fait ce qu'on avait prévu. C'est la preuve que le groupe grandit et acquiert cette confiance.”