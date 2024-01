S'il n'y a que deux petits changements au classement de cette Nationale, cette 16e journée disputée entre vendredi et samedi a eu le mérite d'offrir quelques résultats intéressants. Récapitulatif ci-dessous.

Tout a commencé vendredi avec cette affiche avancée de la 16e journée, soldée par un match nul entre Chambéry et Carcassonne. Statu quo pour les deux équipes qui restent cinquième et quatrième.

Du reste, ce samedi, le Racing club narbonnais est allé l'emporter dans la banlieue toulousaine, qui plus est avec la manière et le bonus. Suffisant pour rester à égalité du Stade niçois, vainqueur bonifié lui aussi, face à Tarbes. Albi s'est incliné en Dordogne et permet au CAP de réintégrer le top 6, au détriment de Suresnes qui a subi la loi de Bourg-en-Bresse. Faut-il y voir une embellie durable des Aindinois ? En tous les cas, ils laissent à deux points derrière Massy, défait à Hyères et relégable. Enfin, Vienne n'y arrive toujours pas avec un large revers à Bourgoin-Jallieu.

Chambéry 18-18 Carcassonne

Blagnac 13-31 Narbonne (bo)

Périgueux 22-15 Albi

Nice (bo) 51-17 Tarbes

Hyères 23-13 Massy

Suresnes 27-36 Bourg-en-Bresse

Bourgoin-Jallieu (bo) 32-3 Vienne