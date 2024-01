Pierre Caillet a été exclu à la mi-temps de la rencontre entre Béziers et Provence Rugby. Une altercation avec le demi de mêlée adverse en serait la cause.

Que s'est-il passé à la mi-temps de la rencontre entre Béziers et Provence Rugby ? Pierre Caillet, l'entraîneur de Béziers ne s'est pas défilé au moment d'évoquer les faits, face à la presse, après la rencontre. "J'ai eu un accrochage en rentrant aux vestiaires. Mon rôle est d'être calme, de montrer aux joueurs le chemin à prendre et je ne l'ai pas fait par mon attitude", a-t-il lancé. Rembobinons un peu. Au retour des vestiaires, à la mi-temps, Remi Ladauge, entraîneur de la défense aixoise, et le manager de Béziers se sont accrochés. Les deux hommes ont été séparés par Charly Gambini, le jeune troisième ligne de Provence, remplaçant lors de cette rencontre. Puis, Joris Cazenave, demi de mêlée des Provenaux s'en est mêlé. Après un échange d'insultes, il aurait reçu une claque de la part de Pierre Caillet. Il n'y a pas eu de conséquences physiques sur lui. Il a d'ailleurs repris sa place au début du deuxième acte.

Un arbitrage discuté

Si le corps arbitral n'a pas assisté à cette scène, il a quand même décidé d'exclure le manager Pierre Caillet. La source de cette embrouille serait une discussion sur l'arbitrage. Pour rappel, juste avant la mi-temps, un essai a été refusé aux Biterrois, décision que les Rouge et Bleu n'ont pas digéré. D'ailleurs, à l'issue de la rencontre, Charly Malié a dit ce qu'il avait pensé de l'arbitrage de Cyrille Boulay (Ligue PACA) : "On a eu les occasions, mais ils ont joué à 16. Quand on domine autant, ça m'étonne qu'on ne soit jamais récompensés." De son côté, selon La Provence, Aix a déposé un rapport auprès du délégué.