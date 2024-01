Dans une équipe remaniée et globalement en difficulté à Glasgow (29-5), le troisième ligne a surnagé et a montré qu’il avait des aptitudes pour jouer au haut niveau. À l’heure de perdre Abadie et Ollivon, il se place comme un remplaçant légitime.



À force de broyer du noir, et il n’y en a plus que de raison en ce moment dans le Var, les supporters toulonnais ont peut-être omis la nouvelle partition majuscule de Jules Coulon. Sous la pluie fraîche de Glasgow, le troisième ligne, qui a découvert le rugby du côté du RC Metz, a encore été le meilleur toulonnais. Une constante à chaque fois que Pierre Mignoni offre sa chance au gamin de 21 ans. En mémoire, il y a bien sûr sa partition majuscule à Clermont où il avait participé activement au succès des siens en inscrivant un doublé. Sans Ollivon, jugé trop juste par le staff pour reprendre la compétition à la suite de sa blessure à une cuisse, et Abadie (genou), Toulon s’est trouvé un nouveau flanker sauteur-coureur de grande qualité. Battus par les Écossais de Glasgow 29-5, les Toulonnais ne disputeront pas les phases finales de la Champions Cup. Pire, avec cette défaite sèche, ils ne défendront pas leur titre en Challenge Cup.



Le compte rendu > https://t.co/DLduepkRna pic.twitter.com/fc612PNyXO — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 19, 2024 En première période, servi dans les couloirs où sa vitesse fait des merveilles, le longiligne varois (1m89, 105 kilos) a sonné la révolte. Il a fait éclater Horne à l'impact pour gagner une trentaine de mètres. Malheureusement, ses partenaires n’ont pas été en capacité de suivre la mobylette. Au retour des vestiaires, c’est à l’intérieur du jeu qu’il a proposé une solution à Rabut pour mettre de l’avancée jusqu'aux 22 mètres écossais. Là encore, l’action n’a pas pu aller au bout par manque de continuité. Si on se pose au rayon des statistiques, les chiffres corroborent l’impression visuelle : avec 66 mètres parcourus, Jules Coulon est le Toulonnais qui a gagné le plus de terrain. Il est également celui qui a battu le plus de défenseurs du côté des Varois avec 3 adversaires éliminés. En fin de contrat, Coulon est une priorité de la direction Preuve qu’il prend de l’épaisseur à tous les niveaux, Coulon, déniché par Éric Dasalmartini, a été le sauteur le plus utilisé de la soirée. Depuis sa montée chez les professionnels, il a réalisé un travail consistant dans ce secteur de jeu pour rattraper son retard. Désormais, grâce aux conseils avisés des joueurs expérimentés, il se pose en solution viable pour l’alignement varois. Mieux, il prend même ses responsabilités en qualité de capitaine de touche. Lire aussi : Battu à Glasgow, Toulon est éliminé et ne sera pas reversé en Challenge Cup Mais que serait un bon match sans une partition de haute volée en défense ? Ça tombe bien, Jules Coulon a aussi donné son corps à la science. Avec 14 plaquages complétés, Bruce Devaux devance son partenaire d’une seule unité. Le troisième ligne en a manqué un seul durant ses 80 minutes. À une semaine de faire face aux doublons, Pierre Mignoni sera sûrement séduit par la forme de son jeune élément. Mais, le revers de la médaille pourrait rapidement arriver. En fin de contrat, Coulon suscite l’intérêt de clubs de Top 14. Que les supporters varois se rassurent : Toulon veut absolument prolonger son talent brut sur le long terme. Avec Matthias Halagahu et Mattéo Le Corvec, le Messin doit être l’étendard de la caution toulonnaise désirée par Pierre Mignoni. Un emblème qui doit faire fleurir le muguet et les cœurs des supporters toulonnais.