Les Tops

Huw Jones

Il a formé la paire de centres avec Sione Tuipulotu, et le XV de France a pu juger que les deux étaient en forme à quelques semaines du Tournoi des 6 Nations. Par le biais de courses dans le bon tempo, il a mis en difficulté la défense varoise. Sur le premier essai de Glasgow, il est passeur décisif pour Rowe. Quelques minutes plus tard, il n'a eu besoin de personne, grâce à une prise d'intervalle vers l'intérieur, pour finir en coin. Au retour des vestiaires, au terme d'un ballon égaré en touche par Toulon, il a marqué un autre essai en coin. En fin de contrat avec les Warriors, il se propose en Top 14... il a démontré qu'il avait le niveau !

Sione Tuipulotu

Utilisé souvent en position d'ouvreur, le centre international écossais a montré l'étendue de sa palette. Souvent utilisé en premier attaquant avec son équipe nationale, Tuipulotu a magnifiquement mis sur orbite ses partenaires grâce à des passes tranchantes et précises vers Huw Jones. Il a également été propre en défense, où il n'a jamais souffert face à la paire Smaili - Tuicuvu.

Jules Coulon

C'est le rayon de soleil dans cette soirée pluvieuse, au sens propre comme figuré. Une nouvelle fois, à l'image de son match à Clermont où il avait inscrit un doublé, le jeune troisième ligne a été four et au moulin. Il a annoncé en touche avec brio, il a mis son équipe dans l'avancée en bout d'aile (66 mètres parcourus, 3 défenseurs battus). Il a été féroce en défense (14 plaquages, 1 manqué). Il est en fin de contrat au terme de la saison et Toulon serait bien inspiré de rapidement le verrouiller.

Les flops

Emerick Setiano

En l'absence de Beka Gigashvili, laissé au repos, Toulon attendait beaucoup de son pilier droit français. Malheureusement, il n'a pas su trouver les solutions face à l'expérimenté Bhatti en mêlée fermée avec notamment deux pénalités concédées. Sur l'une d'entre elles, il a pesté et il a écopé de dix de mètres. Ce n'était pas son jour.

Setariki Tuicuvu

Placé au centre du terrain, son poste de prédilection, on n'a pas vu les qualités du meilleur marqueur varois (4 essais) cette saison. Il n'a jamais été servi en premier attaquant, alors que Smaili a peiné face à la densité adverse. Depuis son arrivée, c'est la première fois qu'il est si discret. Dommage, il avait une vraie chance à saisir à la vue des méformes de Waisea et de Paia'aua. Il a été beaucoup mieux à l'aile, où il s'est montré décisif sur l'essai de Dréan grâce à une bonne course.

George Turner

Efficace dans le jeu courant, le talonneur a été d'une grande faiblesse dans le secteur de la touche. Ses lancers n'ont pas été assez précis et puissants et Swan Rebbadj s'est régalé dans les airs. On comprend mieux pourquoi les Warriors ont le pire alignement de la reine des compétitions de clubs. Ils devront absolument progresser pour espérer progresser dans la compétition.