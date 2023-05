Au lendemain de la victoire de La Rochelle face au Leinster, le monde du rugby a appris qu'une échauffourée a éclaté durant la mi-temps de la rencontre entre Jonathan Sexton et Ronan O'Gara, à laquelle se sont greffés Will Skelton et Sean O'Brien. Voici les raisons de cette altercation qui ne fera que grossir la rivalité naissante entre Rochelais et Leinstermen.

L’EPCR l’a elle-même révélé par le biais d’un communiqué, la mi-temps de Leinster-La Rochelle a été perturbée par une échauffourée ayant impliqué Ronan O’Gara, Sean O’Brien, Jonathan Sexton et Will Skelton dans le tunnel de l’Aviva Stadium, près des vestiaires des arbitres. Rapidement mise au courant, l’EPCR a lancé une enquête pour connaître les tenants et aboutissants de cette histoire considérée comme suffisamment sérieuse, sachant que la mi-temps de la finale de l’an dernier à Marseille avait déjà été perturbée par une irruption de Ronan O’Gara dans le vestiaire de Wayne Barnes, que les Irlandais ne s’étaient pas gênés pour dénoncer dans un rapport salé. Sexton aurait empêché O'Gara de s'expliquer avec Peyper Selon nos informations, confirmées ce dimanche après-midi, le manager rochelais aurait tenté d’aller s’expliquer avec l’arbitre Jaco Peyper, comme l’an passé à Marseille. Sauf que les Irlandais du Leinster et notamment Sexton et O’Brien, auraient tenté de l’en empêcher. Le ton serait monté, et Will Skelton serait venu au soutien de Ronan O’Gara. Après quelques éclats de voix, tout serait rentré dans l’ordre. Pour rappel, au moment de l'altercation, les Maritimes étaient menés de neuf points par les Leintermen (23-14). Quarante minutes plus tard, Grégory Alldritt et ses coéquipiers levaient les bras au ciel après avoir tout renversé sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin (26-27).