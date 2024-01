Adam Vargas est un élément majeur du XV drômois, avec ses huit essais en quinze rencontres. Redoutable finisseur sur son aile, il n'hésite pas à venir toucher des ballons au cœur du jeu, avec une certaine réussite.

Adam Vargas a été formé à Lyon. Mais est-il issu du Lou ou du club de football de l'Olympique Lyonnais ? La question se pose depuis la dernière rencontre du VRDR. Contre Vannes, l'ailier a ramassé le ballon dans un ruck, a réalisé un grand pont sur Massimo Ortolan avant d'aplatir dans l'en-but. De quoi révéler au grand jour les talents ballon au pied du trois-quarts aile. "C’était un beau grand pont ! Ce jeu au pied, ça a été à l’instinct. Je l’ai tenté, je l’ai passé. Mais là, si je le tente six fois, je le manque six fois", en rigole-t-il, modeste. Peut-être, lui le "grand fan de l'OL", s'est-il imaginé être Karim Benzema, le joueur qui l'a fait vibrer dans sa jeunesse sous le maillot lyonnais. "En ce moment, c’est un peu compliqué, déplore-t-il. Cette année, honnêtement, je n’y suis pas allé au stade, vu le classement (l'OL est 16e sur 18) et le niveau, ça ne m’intéressait pas. Mais il y a encore deux, trois ans, j’y allais régulièrement."

Fabien Fortassin, le manager de Valence-Romans, a sûrement pris son pied devant l'essai d'Adam Vargas. S'il a fait se lever les supporters du stade Pompidou, c'est aussi car il a permis aux Damiers de sceller un succès de prestige, dans la course au maintien, contre le leader breton. "Il a fait du bien, contre cette grosse équipe de Vannes, souffle le joueur de 23 ans. On s’était préparé et, quand on joue comme ça, à domicile, ça va être compliqué de venir nous chercher."

Huit essais cette saison

À l’image de ce fameux essai, Adam Vargas n'est pas du genre à attendre que le ballon arrive jusqu'à son aile. "Je suis un joueur qui aime bien venir se proposer. Je ne vais pas attendre le ballon sur mon aile, surtout là, avec l’hiver, où c’est plus compliqué de jouer au large. En plus, le manager Fabien Fortassin nous laisse carte blanche. C’est intéressant pour nous et cela nous permet de proposer des solutions", détaille-t-il. Mais, ne vous y trompez pas, si le natif de Vénissieux vient chercher du travail au centre du terrain, ce n'est pas parce que le ballon n'arrive jamais sur son aile. Au contraire ! Il suffit de jeter un coup d'œil sur ses statistiques. Pour sa première saison de Pro D2, il a inscrit huit essais en quinze rencontres. Cela fait de lui le quatrième meilleur marqueur de la division.

"Je ne m’attendais pas à marquer autant car nous sommes une équipe qui joue le maintien, révèle-t-il. Quand je rentre sur un terrain, je ne suis pas dans l’optique de marquer, je me laisse aller, j’essaye de venir me proposer. Avec Fabien Fortassin qui est arrivé, on est devenu une équipe qui envoie beaucoup de jeu, donc le ballon arrive souvent jusqu’à l’aile. Et j’arrive à finir les actions."

La grosse fin de match de Mont-de-Marsan, la victoire de prestige de Valence-Romans contre un Vannes qui concède un nouveau revers... Découvrez tous les enseignements de cette seizième journée de Pro D2

https://t.co/j2eihKsuFL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 12, 2024

Pourtant, être ailier dans la Drôme, ce n'est pas toujours facile une fois l'hiver arrivé. La pelouse ne permet pas toujours des grandes envolées, à l'image de ce court succès contre Soyaux-Angoulême 6-0. "Ce week-end, c’était le premier match de l’hiver où la pelouse était bien. Il y a un gros travail de fait. Mais avec le terrain catastrophique que l’on avait, c’était compliqué d’envoyer du jeu. On est une équipe qui a le profil pour proposer du jeu, aller chercher les largeurs, ne pas être bridé, donc quand le terrain le permet, on peut faire des bons matchs", continue Adam Vargas.

Le fameux collant d'Adam Vargas.

Dans le froid de Pompidou, l'ailier se réchauffe en venant toucher des ballons dans le cœur du jeu. Mais au cas où, il a une technique bien à lui pour ne pas se refroidir sur son aile. "Le collant sous le short, je ne le mets pas souvent, sourit-il. Contre Vannes, honnêtement, j’étais parti pour ne le mettre qu’à l’échauffement. Mais vu le froid qu’il faisait, je me suis dit que j’allais le garder et j’ai mis le short par-dessus. " Est-ce là son secret pour marquer des essais ? En tout cas, cet équipement disgracieux fait visiblement rire ses coéquipiers. "Ok, ce n’est pas très esthétique mais, au moins, je n’ai pas froid sur mon aile, se défend-il. Je me fais chambrer par mes coéquipiers. Quand ils me voient sortir avec mon collant, ils me disent : "Non mais ce n’est pas possible, tu ne vas pas jouer avec ça ?""

Le Lou, son club de cœur

Arrivé à l'intersaison 2021 dans le Drôme en provenance de Lyon, Adam Vargas ne regrette pas son choix. "Il me restait un an de contrat, rejoue-t-il. Je faisais la navette, je m’entraînais avec les pros mais je jouais avec les Espoirs. J’avais eu une discussion avec le manager de l’époque, Pierre Mignoni. Il m’a dit qu’il ne comptait pas trop sûr moi pour la saison suivante, donc je me suis mis à rechercher un club. Une semaine après, le manager de l’époque, Johann Authier, m’a contacté. Le VRDR descendait, donc je me suis dit que c’était l’occasion d’aller chercher du temps de jeu."

Formé au Lou, il en est parti, avant d'y revenir, en Espoirs. Mais après avoir à nouveau quitté la capitale des Gaules pour Valence-Romans, va-t-il y retourner une troisième fois ? "Franchement, je suis de Lyon, toute ma famille aussi, donc, honnêtement, j’ai ça dans un petit coin de ma tête, j’adorerais y retourner. Jouer dans le club où tu as joué une grande partie de ta jeunesse, ça fait quelque chose. Après que ça soit à Lyon ou un autre club, j’espère pouvoir jouer en Top 14 un jour." Son retour à Lyon lui permettrait de retourner voir l'OL plus souvent, si les résultats s'améliorent...