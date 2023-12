Pro D2 - Sur une pelouse gorgée d'eau, Valence-Romans décroche un précieux succès (6-0) devant Soyaux-Angoulême. Dans une rencontre où les deux équipes sont longtemps restées muettes (0-0 jusqu'à la 69e minute !), les Damiers finissent par l'emporter. Sur le gong, ils privent même de bonus défensif leurs adversaires du soir.

Dans un stade Pompidou balayé par le vent et la pluie, Valence-Romans et Soyaux-Angoulême livraient bataille dans le cadre de la 12e journée de Pro D2 vendredi soir. Au final, ce sont les Drômois qui s'imposent.

Sous la pluie, mieux vaut avoir une bonne botte ! Celle de Lucas Méret a fait la différence vendredi soir dans le match qui opposait les Drômois du VRDR aux Charentais du SA XV. Le score est maigre, la partie ne restera pas forcément dans les livres d'histoire du rugby. Ou alors au chapitre de "match à l'ancienne". Il faut d'abord rendre hommage aux acteurs de cette rencontre d'avoir fortement bataillé dans des conditions de jeu difficiles. Les Drômois décident pendant longtemps de taper leurs pénalités en touche pour chercher à inscrire un premier essai dans cette partie. Juste avant le quart d'heure de jeu, les Damiers organisent un ballon porté après touche, l'ailier Mosese Mawalu vient se greffer à celui-ci mais il finit par échapper l'ovale à un mètre de l'en-but. Les locaux ne se découragent pas et lancent un nouveau mouvement autour d'Axel Bruchet à proximité de la ligne du SA XV. Mais l'excellente défense via grattage de Sikeli Nabou offre une pénalité qui permet aux visiteurs d'écarter le danger (20e). Au rayon des offensives, les Damiers ajoutent une avancée de Thembelani Bholi, relayée par Ioane Iashagashvili. Le 3e ligne géorgien franchit la ligne d'en-but... mais sur le dos (38e). À la pause, le score est donc de 0-0 !

Un SA XV privé de bonus

Dans le deuxième acte, les Angoumousins se procurent à leur tour quelques situations. À près de 40 mètres des perches, ils décident eux de tenter de prendre les points. Mais que ce soit Corentin Glénat côté gauche (52e) puis Ben Botica excentré à droite (54e), le verdict est le même : les pénalités ne passent pas et le score reste figé à 0-0. Les Violets insistent. Sur une nouvelle offensive derrière mêlée, les visiteurs se rapprochent à un mètre de la ligne. Et cette fois-ci, c'est le Drômois Ioane Iashagasvili qui joue les pompiers de services et offre un grattage salvateur à son équipe. L'heure de jeu passe, on commence à scruter les archives en quête d'un 0-0 vécu dans cette division Pro D2. Mais les Drômois décident alors de changer de tactique. À leur tour, ils tentent les pénalités. Lucas Méret ajuste la première et donne un avantage quasiment décisif au VRDR (3-0, 69e). Si l'ouvreur des Damiers manque une nouvelle pénalité (73e), ses partenaires contraignent les visiteurs dans leurs 22 mètres sur les dernières minutes. Les partenaires de Thomas Lhusero poussent même pour inscrire un essai. Mais se cassent encore les dents sur la défense du SA XV. Une troisième fois dans cette partie, ils se font contrer sur un lancer en touche - cette fois-ci par Beukeboom - et décident de tenter une ultime pénalité. Celle-ci peut leur permettre d'ôter le bonus défensif aux Angoumoisins. Lucas Méret ne tremble pas et porte le score à 6-0. Le VRDR rafle la victoire, le SA XV peut regretter le point de bonus défensif échappé. Lors de la prochaine journée, Valence-Romans se déplacera sur la pelouse de l’autre promu, Dax. De son côté, Soyaux-Angoulême accueillera Agen à Chanzy.