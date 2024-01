Les Jeux Olympiques approchent à grands pas et la flamme olympique, qui précédera le lancement de l'évènement, a révélé son parcours. Du 24 au 30 juillet, l'épreuve de rugby à 7 se déroulera au Stade de France. De Verdun au Mont-Saint-Michel en passant par le relais des Océans, découvrez le parcours de la torche olympique.

Le 26 juillet prochain sera lancée la cérémonie d'ouverture des JO en France. La compétition multidisiplinaire s'étendra jusqu'au 11 août tandis que les jeux Paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre. Depuis 1928, le flambeau olympique apparaît en symbole du lancement du plus grand évènement sportif au monde.

La torche, déjà passée par le Mont Everest en 2008, la Station spatiale internationale en 2013, arrivera sur le sol français et traversera l'Hexagone et ses outre-Mer. La flamme fera donc son arrivée par Marseille le 8 mai prochain. S'en suivra Toulon, Manosque, Arles, Montpellier avant de rejoindre l'Île de Beauté en faisant escale à Bastia. Puis retour sur le Continent. Perpignan l'accueillera puis Carcassonne, Toulouse, Auch, Tarbes, Pau, Périgueux, Bordeaux, Angoulême, Poitiers et son Futuroscope verront la flamme traverser leurs villes. Châteauroux, Angers, Laval, Caen, le Mont Saint-Michel, Rennes, Niort, les Sables d'Olonne, La Baule, Vannes et Brest termineront la première partie "terrestre" de son cheminement. Direction les eaux dès le 7 juin, au départ de la côte bretonne. Au programme du 8 au 17 juin, passage par Fort de France (Martinique), Baie Mahault (Guadeloupe), Cayenne (Guyanne), Saint Denis (la Reunion), Papeete (Polynésie française).

Le flambeau olympique, de retour sur le Vieux continent, c'est Nice qui lancera la deuxième partie de son voyage en France. Nice donc, Avignon, Valence, Vichy, Saint Etienne, Chamonix, où il y aura la journée olympique centenaire des Jeux olympiques d'hiver de Chamonix en référence aux Jeux de juillet 1924 en Haute-Savoie. Ensuite, direction Besançon, Strasbourg, Metz, Saint-Dizier, Verdun, Reims, Lille, Lens, Amiens, Le Havre, Vernon, Chartres, Blois, Orléans, Auxerre, Dijon, Troyes puis Paris. Le 14 et 15 juillet aura lieu le relais de la Flamme Olympique dans la capitale en passant aux côtés de l'Arc de Triomphe, l'Assemblée nationale, Le Louvre, Notre Dame de Paris, le Panthéon. Cette dernière repartira le 17 juillet à Saint Quentin, Beauvais.

Du 19 au 26 juillet, elle traversera l'Ile de France. Soisy sous Montmorency dans le Val d'Oise d'abord, puis Meaux en Seine et Marne, Créteil dans le Val de Marne, Évry-Courcouronnes en Essonne, Versailles dans les Yvelines, l'Esplanade de la Défense à Nanterre dans les Hauts de Seine et le Parc Georges Valbon (La Courneuve). Enfin le dernier segment aura lieu entre la Seine Saint-Denis et Paris en passant par le Bassin de la Villette.