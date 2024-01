L'encadrement du VII de France a dévoilé les 14 noms qui représenteront la France lors de la 3e étape du circuit mondial qui se déroulera à Përth (Australie) du 26 au 28 janvier, dernier tournoi avant les grands débuts d'Antoine Dupont avec cette équipe.

Le début de saison des Bleus du VII sur le circuit mondial n'est pas au niveau des attentes placées en cette équipe à quelques mois des Jeux de Paris 2024. Au Cap, en Afrique du Sud, les Tricolores n'ont pu faire mieux qu'une 8e place, à Dubaï, ils ont terminé en 9e position. Pour relever la tête, Jérôme Daret et son staff ont procédé à trois changements. Paul Leraitre, Rayan Rebbadj et Andy Timo sortent du groupe et laissent leur place à Esteban Capilla, Théo Forner, Thibaud Mazzoleni et Joris Simon. En sachant que l'un des sélectionnés sera considéré comme "joueur supplémentaire".

Dernière étape avec Dupont

Plus qu'une troisième étape du circuit mondial, le tournoi de Perth représente aussi le dernier tournoi avant les grands débuts d'Antoine Dupont avec l'équipe de France à VII. La reconversion partielle du capitaine du XV de France en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 a remis une étincelle dans les yeux des supporters tricolores en attendant qu'elle se transforme en flamme le 23 février à Vancouvert (Canada).

Le groupe de l'équipe de France :