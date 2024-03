Le demi de mêlée Danny Care a annoncé sa retraite internationale, ce lundi en soirée, après 101 apparitions sous le maillot de la rose.

La Couronne perd là l'un de ses plus fidèles administrés. Danny Care, 101 sélections avec l'Angleterre, a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale ce lundi soir. "Jouer pour l'Angleterre une fois dans ma vie était un rêve qui s'est réalisé. Jamais je n'aurais pensé, même dans mes rêves les plus fous, que j'aurais l'opportunité de le faire plus de cent fois, a-t-il annoncé dans sa publication. Après plusieurs mois de réflexion, j'ai la sensation que le timing est le bon pour me retirer du rugby international. Ces douze derniers mois avec cette sélection anglaise ont sans doute été ma période préférée. Ce sont des souvenirs que ma famille et moi chérirons et garderons pour toujours."

Danny Care, figure des Harlequins depuis dix-huit ans, avait effectué ses débuts internationaux contre la Nouvelle-Zélande en 2008. Il a su, malgré son âge (37 ans), se maintenir au plus haut niveau pour disputer la dernière Coupe du monde et le dernier Tournoi dans son intégralité.

Pour rappel, le nom de Danny Care était associé à celui de l'Aviron bayonnais début février, avec un intérêt du club basque pour le joueur anglais. Plus récemment, ce lundi, L'Indépendant évoquait Perpignan, à l'affut sur ce dossier.