L’Aviron bayonnais a officialisé la signature de Manu Tuilagi. Dans l’émission viàMidol Des Mauls et Débats, les journalistes du Midi Olympique sont revenus sur l’arrivée en Top 14 du puissant centre anglais, pas épargné par les blessures ces dernières saisons.

Manu Tuilagi n’est plus à présenter. Son CV international parle pour lui : 60 sélections avec le XV de la Rose et trois Coupes du monde (2011, 2019 et 2023). Son arrivée pour deux saisons pourrait faire rentrer l’Aviron Bayonnais dans une nouvelle dimension, si la condition physique du joueur le permet… Le centre surpuissant est attendu "pas avant mi-avril" pour passer sa visite médicale indique Philippe Tayeb, le président de Bayonne. Dans l’émission viàMidol Des Mauls et Débats, nos spécialistes sont revenus sur les doutes que peut susciter cette mutation.

Mais le club basque peut se féliciter d’avoir doublé plusieurs autres clubs français dans les négociations. Montpellier avait également formulé plusieurs offres, tandis que l’Usap imaginait déjà le faire jouer aux côtés de son neveu Posolo…