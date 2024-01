Provence Rugby continue de bâtir une équipe qui s'annonce solide la saison prochaine. En ce sens, le troisième ligne Teimana Harrison a prolongé pour une saison supplémentaire.

Est-ce que le groupe What's App des joueurs de Provence pour la saison 2025 est déjà créé ? Sans doute que non, mis à part sur cette vidéo parue sur les réseaux sociaux de Provence Rugby. Cette mise en scène a pour but d'annoncer une bonne nouvelle aux habituées de Maurice-David. Le puissant troisième ligne Teimana Harrison a prolongé son bail pour une saison supplémentaire à Aix-en-Provence. Après avoir disputé quatre rencontres la saison passée, l'international anglais, âgé de 31 ans, en a joué treize cette année, toutes comme titulaire. D'abord aligné en troisième ligne centre, il a été utilisé en flanker lors de ses quatre dernières rencontres avec les Provencaux. Il jouera aux côtés de Jules Plisson, George North et peut-être de Courtney Lawes.

Actuellement blessé

"Je suis vraiment très heureux de continuer ma carrière ici en Provence. C’est un endroit où je me sens très bien. Il y a un très bon groupe, avec beaucoup d’ambition. Je suis très excité par mon futur ici. J’ai envie d’aller le plus haut possible avec le club", a-t-il déclaré sur le site officiel du club Teimana Harrison. Actuellement blessé, il devrait réintégrer le groupe des 23 sous peu.