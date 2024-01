Si Alexandre Roumat, Juan Cruz Mallia, Dimitri Delibes et Santiago Chocobares étaient préservés ce mardi par le staff du Stade toulousain, Dorian Aldegheri était bien présent et sera disponible pour la réception de Bath dimanche.

Samedi, en marge de la large victoire des Toulousains sur le terrain de l'Ulster (48-24) synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de Champions Cup, les hommes d'Ugo Mola sont tout de même revenus d'Irlande du Nord avec un peu de casse. En effet, le pilier droit Dorian Aldegheri a par exemple dû céder sa place à la mi-temps à Belfast, après avoir reçu un coup au-dessus du genou en début de match. Le manager s'était voulu rassurant après la rencontre et l'international français ne souffrait bien que d'une béquille. Il était présent ce mardi après-midi, sur la pelouse d'Ernest-Wallon, pour participer à la séance collective. Un entraînement qui avait débuté par un match de football en guise d'échauffement sur un terrain annexe, avant de basculer sur celui principal.

Parmi les autres blessés de Belfast, Alexandre Roumat était aussi sorti en cours de deuxième période. Victime d'une contusion osseuse autour du genou, le troisième ligne centre était en revanche ménagé ce mardi mais, à cette heure, il n'est pas pour autant forfait pour la réception de Bath dimanche, qui s'annonce comme la finale du groupe et pourrait permettre - en cas de succès - aux Rouge et Noir de se dégager le tableau des phases finales.

Barassi toujours absent

De son côté, Santiago Chocobares avait également dû quitter la pelouse, victime d'un choc et contraint de passer un protocole commotion qui s'était révélé négatif. Le joueur avait le droit de revenir en jeu mais le staff avait choisi de le préserver. Une précaution maintenue par le club en ce début de semaine puisque le trois-quarts centre argentin est encore ménagé dans le but de le faire passer devant le responsable commotion et d'éviter tout danger. Une gestion interne en somme, avant de suivre un protocole de retour en jeu. En clair, sa participation contre Bath n'est pas écartée.

Ensuite, l'ailier ou centre Dimitri Delibes (tension musculaire) et l'ailier ou arrière Juan Cruz Mallia (béquille) étaient laissés au repos ce mardi, après être passés aux soins. Mais rien de très inquiétant les concernant. S'ils demeurent incertains pour la réception des Anglais, ils étaient tout de même présents sur le terrain pour observer leurs partenaires. Preuve qu'ils restent proches du groupe.

Enfin, aucun retour de blessure n'est à signaler. Le trois-quarts centre Pierre-Louis Barassi (mollet) est toujours forfait, tout comme Paul Costes (genou) qui évolue au même poste que lui. S'il a repris la course, le deuxième ligne international Thibaud Flament (pied) est encore à l'infirmerie aussi. Tandis que l'ouvreur Romain Ntamack (genou) poursuit sa rééducation.