Lors des trois premières journées de Champions Cup, Toulouse et l'UBB ont tout écrasé sur leur passage. Avec quinze points au compteur chacune, les deux équipes impressionnent, et les statistiques le montrent.

21 essais pour Toulouse, 20 pour l'UBB

Ce sont deux armadas, tout simplement. Grâce à son nouveau festival en Ulster, le Stade toulousain en est désormais à 21 essais marqués en trois sorties, soit 7 par rencontre. Calcul facile. N'allez pas croire que l'UBB est bien loin. Les Girondins ont franchi la ligne à 20 reprises. Face aux Saracens, ce dimanche, les Unionistes ont régalé le public de Chaban-Delmas avec 9 réalisations. Au classement des équipes les plus prolifiques de la compétition, ce sont les Saints de Northampton qui complètent le podium avec 16 essais.

279 points à deux

Là encore, le Stade toulousain devance de peu l'Union Bordeaux-Bègles. Un total de 147 points marqués pour les champions de France en titre à l'issue de la troisième journée. Pour l'UBB, on reste un peu court mais ce n'est pas trop mal non plus. 132 unités qui font de la formation girondine le dauphin parfait des Rouge et Noir au classement des équipes les plus prolifiques. Encore une fois, ce sont les Saints de Northampton qui suivent, devant Bath et les Harlequins.

1741 mètres parcourus pour Bordeaux-Bègles

Ballon en main, ça va vite du côté de l'UBB, les Saracens peuvent en témoigner. Les attaquants font énormément de différences, et accumulent les mètres parcourus le cuir entre les doigts : 1741 au total. Que les supporters stadistes se rassurent, leurs protégés ne sont (encore une fois) pas très loin. 1707 mètres parcourus pour Toulouse. Mais contrairement aux deux catégories au-dessus, les deux formations françaises sont devancées par les Harlequins, qui avec un total de 1818, sont les meilleurs à l'heure actuelle.

Matthieu Jalibert a régalé face aux Saracens. Icon Sport

51 + 49 = 100 franchissements

C'est peut-être la statistique la plus impressionnante. Et vous me direz, avec des joueurs comme Antoine Dupont ou Matthieu Jalibert, c'est plus facile. Après trois sorties, le Stade toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles sont seuls au monde au niveau des franchissements. 51 pour les Haut-Garonnais, 49 pour les Girondins, rien que ça. À croire qu'ils se sont concertés pour nous offrir un chiffre rond à deux (100). Ce sont toujours les Quins qui suivent à la troisième place. Mais les coéquipiers de Marcus Smith sont loin, avec 35 à leur compteur.

Au niveau des défenseurs battus, c'est tout aussi impressionnant

Ils ne sont quand même pas trop mauvais ces Harlequins. Comme pour les mètres parcourus, ils ont réussi à se place en tête du classement des équipes avec le plus de défenseurs battus après trois journées. Avec 89 adversaires laissés sur le carreau, les Anglais devancent Lyon (88) et La Rochelle (84). Les deux ogres ne sont pas bien loin, l'UBB suit ensuite avec 81 défenseurs battus, Toulouse en est à 72. Entre les deux, se glissent les Bulls de Pretoria.