En déplacement à Amsterdam pour affronter les Cheetahs, les Palois ont eu un forfait de dernière minute. Tumua Manu, touché, a cédé sa place à Émilien Gailleton.

La Section paloise a connu un coup dur avant même le début de sa rencontre de Challenge Cup contre les Cheetahs. Le centre Tumua Manu est finalement forfait pour cette rencontre. Il est touché au mollet. Il a été remplacé au centre par Émilien Gailleton, pas prévu pour disputer cette rencontre mais venu avec le groupe à Amsterdam en qualité de 24e homme.

Présent à la Coupe du monde avec les Samoa, Tumua Manu s'était déjà blessé plus tôt dans la saison. Il avait été victime d'une lésion aux ischio-jambiers mi-novembre. Après plus d'un mois loin des terrains, il est revenu fin décembre et a été titulaire pour aller à Oyonnax puis pour recevoir La Rochelle. Il a disputé seulement quatre rencontres avec Pau cette saison.

Émilien Gailleton, lui, disputera sa treizième rencontre de la saison et cela sera la deuxième de Challenge Cup lors de ce match contre les Sud-Africains des Cheetahs.