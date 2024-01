La troisième et avant dernière journée d'Investec Champions Cup n'est même pas encore terminée mais deux clubs français sont déjà qualifiés pour les phases finales. Il s'agit du Lou et du Stade toulousain. Dimanche, l'UBB peut valider sa qualification en cas de victoire.

Deux clubs français sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale d'Investec Champions Cup. Les Lyonnais et les Toulousains ont fait le travail lors des trois premières journées pour assurer leur place pour les phases finales de la compétition.

Avec deux victoires bonifiées et une défaite avec un double bonus à Bristol, les Lyonnais sont actuellement en tête de leur poule avec 12 points et sont assurés de terminer dans les quatre premiers. Dans la même poule, l'UBB peut aussi assurer sa qualification dimanche avec la réception à 18h30 des Saracens.

En cas de victoire, les hommes de Yannick Bru seront premiers devant le Lou. À la peine en Top 14 (13e et barragistes à l'heure actuelle), les hommes de Fabien Gengenbacher profitent de la parenthèse de la Champions Cup pour retrouver de la confiance. En dominant assez facilement le Connacht (34-20), les coéquipiers de Léo Berdeu - qui a fait son retour à la compétition après huit mois d'absence - joueront un deuxième huitième de finale dans la plus grande des compétitions. En 2021, les Lyonnais avaient chuté à Exeter (47-25).

Lire aussi : le classement de la poule de Lyon et de l'UBB

Toulouse aussi de la partie, tout comme le Leinster, Northampton et Exeter

Le Stade toulousain a aussi répondu présent. Sans surprise, les champions de France en titre dominent leur poule avec trois succès bonifiés en autant de rencontres. Ce samedi soir, les Rouge et Noir ont largement battu l'Ulster grâce à une rencontre maîtrisée de bout en bout. Pour leur quatrième et dernier match, les coéquipiers d'Antoine Dupont recevront Bath avec pour objectif de réaliser un sans-faute et décrocher 20 points sur 20 possibles.

Lire aussi : le classement de la poule de Toulouse et du Racing

Les Irlandais du Leinster sont également qualifiés avec trois victoires. Les Anglais de Northampton et d'Exeter seront aussi présents lors des phases finales. Sur les 16 équipes qui s'affronteront lors des premiers matchs à élimination directe, on connaît donc déjà cinq équipes.

Lire aussi : le classement de la poule du Leinster, de La Rochelle et du Stade français

Montpellier qualifié en Challenge Cup

En Challenge Cup, il n'y a pour l'instant que Montpellier qui est assuré de sa qualification grâce à trois victoires en trois matchs. Dans cette même poule, la nouvelle défaite des Catalans officialise leur élimination. Dans la poule 1, Pau n'est pas en bonne posture avec une 5e place mais joue demain à 14 heures face aux Cheetahs. Oyonnax, de son côté, est officiellement éliminé.

Lire aussi : le classement de la poule de Montpellier et Perpignan

Enfin, Castres et Clemont sont bien placés pour vivre des phases finales. Les Tarnais sont deuxièmes avec 10 points, à égalité avec l'ASM. Les Castrais iront à Gloucester lors de la dernière journée, tandis que les Clermontois iront en Géorgie défier les Black Lion.