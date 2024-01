Le deuxième ligne de 34 ans, Joshua Furno, a déjà connu mille vies dans sa carrière. Il a bougé aux quatre coins du globe et c’est désormais du côté de Dax qu’il s’épanouit pleinement, depuis le début de la saison.

En paraphant un contrat de deux saisons avec l’US Dax, l’été dernier, Joshua Furno a découvert un nouveau club, le douzième de sa carrière en quinze ans. Le chiffre est impressionnant. Il montre, avant tout, un goût prononcé pour le voyage. “J’ai toujours choisi les clubs où j’allais pour le style de vie qu’il y avait à côté, raconte le deuxième ligne. Je ne regardais pas uniquement le côté sportif. Au début, j’ai commencé à voyager parce que je voulais vivre des expériences dans différents championnats. J’ai donc joué partout, en France, en Angleterre, aux États-Unis, Nouvelle-Zélande ou en Australie.”

Au fil des aventures et des rencontres, Furno a découvert différentes cultures, épaissi son carnet d’adresses et a surtout appris à s’adapter à chaque nouvel environnement. “Le style de rugby en France n’est pas le même qu’en Nouvelle-Zélande, poursuit-il. La semaine de préparation est aussi différente. Par exemple, en France, il y a un côté très physique, surtout en Pro D2, où on aime bien les ballons portés ou la mêlée.”

Furno : “Les voyages, c’est fini pour moi”

Dès lors, il n’est pas étonnant de voir le natif de Melbourne (Australie) être plutôt à son aise dans le jeu qui est mis en place par les Landais, dans la mesure où le promu possède un pack qui tient la route. “Je suis content de mon début de saison, dit-il. Je m’occupe des touches. Ce qui est bien à Dax, c’est qu’on travaille tous ensemble, personne ne lâche rien. C’est pour ça qu’on se retrouve à la onzième place. Mon arrivée à Dax ? J’étais en Italie chez les Zèbres, j’ai fait une saison là-bas. Mais avec ma femme, nous étions installés depuis des années sur la Côte basque. Le but, c’était donc de rentrer dans la région. Je connaissais pas mal de monde qui jouait à l’USD, comme Elvis Lévi, Matt Luamanu. Ils m’ont parlé du club, Jeff Dubois était intéressé et ça s’est passé comme ça.”

En déballant ses valises à Dax, Furno a vraisemblablement trouvé le point final de cette vie de baroudeur, car si les voyages forment la jeunesse, le garçon de 34 ans veut à présent se poser un peu. “Quand tu es jeune, c’est bien. Avant mes 30 ans, j’aimais bouger. Maintenant, avec ma famille, ça me va d’être installé et je pense que les voyages sont finis pour moi. Le plus dur, quand tu bouges sans cesse, c’est que tu arrives dans un nouveau club où tu ne connais pas de monde. Il faut s’installer, créer des relations avec les joueurs, le staff technique...”

Il a aimé la Nouvelle-Zélande

Furno, qui a participé à une Coupe du monde (2015) et six éditions du Tournoi des VI Nations, est maintenant plus près de la fin de sa carrière que du début. Lorsqu’il jette un coup d'œil dans le rétroviseur, il confie avoir particulièrement aimé ses deux années passées à Otago (2017-2018) et Wellington (2019-2020). “L’expérience la plus folle, c’était en Nouvelle-Zélande, affirme-t-il. La culture club est quelque chose de vraiment spécial. Je n’avais jamais vécu ça.” Au fil des voyages, il a aussi joué dans des endroits moins “rugby”, comme San Diego en Californie (2018-2019 puis 2021). “Je suis parti aux Etats-Unis en ne sachant pas vraiment à quoi m’attendre. C’était un nouveau championnat, mais l’expérience reste belle”, estime-t-il. Par contre, les quatre mois passés à Bourg-en-Bresse (2022) comme joker médical ne lui ont pas laissé un souvenir impérissable. “Nous sommes descendus. Sportivement, ce n’était pas l’idéal.” Une issue qu’il espère ne pas vivre à Dax avec qui il tire, vraisemblablement, ses dernières cartouches.