En direct. Nevers - Biarritz : suivez le match de la 16e journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre la 16ème journée de Pro D2. Pour débuter la soirée, direction Nevers qui recevra Biarritz dans son antre.

Il ne fait aucun doute que les Nivernais auront à cœur de se reprendre après cette large défaite à Colomiers la semaine passée. Jusqu'ici invaincus à domicile, les hommes de Xavier Péméja se présentent en favoris dans cette rencontre.

De son côté le Biarritz olympique (avant dernier du championnat) reste sur une série de six défaites et doit se reprendre au plus vite pour espérer sortir de la zone rouge...

Cette rencontre sera arbitrée par M. Carrillo.