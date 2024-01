Dans la fraîcheur galloise, au Liberty Stadium, dans le cadre de la 3e journée, l'USAP a essuyé un troisième revers de rang dans la compétition face aux Ospreys (25-3). Les Sang et Or vont désormais pouvoir se concentrer sur le Top 14.

L'USAP ne s'en cache pas, la Challenge Cup n'est pas la priorité de la saison. En pleine bataille pour le maintien en Top 14, la bande à Franck Azéma voulait tout de même surfer sur l'embellie de ces dernières semaines avec trois succès de rang en championnat. Face aux Ospreys, Perpignan, qui avait logiquement effectué des rotations, est tombé lourdement malgré un premier acte de qualité (25-3). Les Sang et Or ont été handicapés par une trop grande indiscipline (13 pénalités concédées, deux avertissements reçus).

Jamais les Perpignanais n'ont inquiété leurs adversaires ce vendredi soir. Troisième défaite en autant de journées, la campagne de Challenge Cup des Catalans est bien compliquée…



Avec ce troisième revers en autant de journées, les Catalans (6e, 0 point) sont éliminés de la Challenge Cup. Les Ospreys sont assurés de vivre un printemps sous le signe des phases finales (4e, 9 points).

Dubois symbole malheureux de l'inefficacité catalane

Dans un premier acte équilibré, l'USAP a tourné avec huit points de retard. La partie s'est décantée juste avant de rentrer aux vestiaires. Pour commencer, Edwards, à vingt mètres face aux poteaux, a récompensé l'effort de sa mêlée (3-0, 35e). Loin d'être impressionnés, les coéquipiers de McIntyre ont eu un dernier ballon pour reprendre l'avantage.

Malheureusement, sur une passe mal assurée de Deghmache, Hopkins a saisi l'offrande pour planter un contre de 80 mètres (8-0, 40e+2). Une action cruelle à l'image des deux ratés de Dubois. En jambes, l'ailier, sur deux actions similaires où les Sang et Or ont usé de coups de pied par-dessus le rideau défensif, n'a pas été en mesure de contrôler le ballon juste avant d'aplatir dans l'en-but adverse (23e et 40e). Un manque d'efficacité qui a coûté cher à la formation française.

Une indiscipline coupable !

La deuxième période a en revanche été plus compliquée pour l'USAP. Pour un en-avant volontaire, Roelofse a écopé d'un carton jaune (43e). Sur la droite, à 22 mètres, Edwards a creusé l'écart pour sanctionner un plaquage trop haut Naqalevu (11-0, 45e). Et si McIntyre a tenté de maintenir l'espoir (11-3, 47e), les Catalans ont commis trop d'erreurs grossières.

Pour la quatrième fois de la partie, Deghmache a été pénalisé pour un hors-jeu de ligne. Une pénalité de trop qui lui a valu un carton jaune (50e). En double infériorité numérique, Perpignan a cédé. Hopkins, en résistant à Dubois, s'est offert un doublé (18-3, 51e). Alors qu'ils ont pu penser avoir stoppé l'hémorragie, les partenaires de Dupichot ont subi un exploit de Keelan Giles ! Décalé en bout d'aile, mais sans grand espace, l'ailier a battu quatre défenseurs pour aller marquer entre les poteaux (25-3, 64e). Malgré de nombreuses tentatives, les Ospreys n'ont pas été en capacité de valider un nouvel essai qui leur aurait offert le bonus offensif.

Dans une semaine, Perpignan voudra sauver l'honneur lors de la réception de Newcastle. Dans le même temps, les Ospreys joueront les Lions pour glaner des places au sein du groupe 2.