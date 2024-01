Vincent Martin, le trois-quarts centre du Biarritz olympique, sait que son équipe, avant-dernière au classement, a besoin de points. C’est dans cette optique que les siens se rendront à Nevers demain soir, avant un mois important pendant lequel les Basques affronteront quatre équipes du bas de tableau.

Vincent, qu’est-il urgent d’apporter, au Biarritz olympique ?

Je pense que nous sommes en recherche de confiance et nous allons essayer de faire un bon résultat à l'extérieur. Nous avons besoin de retrouver une dynamique, parce que nous avons enchaîné quelques défaites. Même s’il y a des choses positives sur nos prestations, nous avons besoin de retrouver cette confiance qui nous manque et nous fait défaut. Nous n’arrivons pas à scorer sur nos occasions, nous ne sommes pas très loin, mais lorsqu’on regarde le score à la fin, il y a vingt points d’écart. C’est assez rageant. Demain, il faudra prendre du plaisir, jouer libéré et retrouver cette confiance pour préparer les deux matchs qui arrivent après Nevers.

Comment l’ambiance était-elle en début de semaine ?

Les vacances ont fait du bien mentalement. Nous sommes revenus pour Brive et ça n’a pas été le résultat espéré. Nous avons à cœur de montrer un autre visage. On a eu quelques déconvenues le week-end dernier avec nos supporters et ce n’est pas ce qu’on a envie pour la suite de la saison. On a vraiment envie de se rattraper. Là, on a une opportunité, on est à la moitié de la saison. On est aussi un peu dans l’urgence, on ne va pas se le cacher. Même si nos concurrents directs ne sont pas très loin, nous avons besoin de points et on a préparé la semaine sérieusement. Il fera froid demain, nous nous sommes entraînés dans le froid, c’est très bien, les conditions sont déjà posées. On reste quand même enthousiaste à l’entraînement, on a envie de bien faire et on sait qu’on n’est pas loin d’avoir ce petit déclic pour basculer et enchaîner de bonnes performances.

Il fera froid mais beau, vendredi à Nevers. Est-ce un facteur qui peut vous donner de la confiance, comme le BO est plutôt à l’aise avec ce type de conditions ?

C’est vrai que le sujet est souvent revenu cette saison, par rapport à notre pelouse et notre style de jeu. On l’a vu à Aix, nous avons fait une très belle prestation malgré le résultat. Oui, il va faire très froid, mais ce sera pour tout le monde. Les conditions seront plutôt bonnes, il va faire beau. C’est sûr que c’est plus agréable de s’entraîner sur une pelouse hybride, où on peut mettre de la vitesse et déplacer le ballon que dans un terrain boueux, où les intempéries ne nous avantagent pas trop. Pour demain, on essayera de prendre du plaisir et saisir la chance qu’on a de jouer sur un bon terrain.

"On a un effectif très bon, mais il manque ce petit truc pour enchaîner les victoires"

Vous aviez un effectif pour jouer le haut de tableau, pas le maintien. Vous sentez-vous prêts pour cette autre bataille ?

Oui, carrément. Jouer le maintien, ce n’est jamais simple et je pense que la plupart des mecs ont vraiment pris conscience qu'on était un peu dans l'urgence. C’est primordial. Si on pense qu’on est Biarritz et qu’on va encore jouer le haut de tableau, c’est non. Aujourd'hui, on est en bas et on doit regarder en bas. On verra comment la suite de la saison se déroule, pour voir peut-être plus haut. Je l’espère. Mais à l'heure actuelle, il faut qu’on prenne des points partout à l’extérieur, qu’on gagne à domicile. Nous n’en sommes qu’à la moitié, mais les saisons passent très vite. On ne peut plus se permettre de lâcher des points à la maison ou à l’extérieur.

N’y a-t-il pas le risque, inconsciemment, de penser que le BO, qui possède un passé glorieux, ne pourrait pas descendre en Nationale ?

Peut-être qu’on s’est dit ça inconsciemment en début de saison. Force est de constater qu’aujourd’hui, on est dans cette position-là et on doit l'assumer. On ne doit pas se dire qu’on ne descendra pas. Il faut mettre les ingrédients en place. Après, on a tout pour réussir, on a un effectif très bon, mais il manque ce petit truc pour enchaîner les victoires et être dans une bonne dynamique.

Quels sont les ingrédients dont vous parlez ?

Déjà, il faut arrêter de regarder plus haut pour l’instant. Il faut avoir un investissement un peu plus important à l'entraînement, être plus assidu sur certains points techniques. On sait que quand on va chez des équipes qui jouent le maintien, ce n’est jamais simple. Il y a un état d’esprit à avoir qui est différent. Mais je sens que tout le monde est dans ce “mood” là. On n’a pas envie de rester à cette place, elle ne nous fait pas plaisir. On préférerait jouer le haut de tableau, mais aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, nous allons assumer et nous allons tout faire pour remonter au classement.

La rencontre de demain à Nevers servira-t-elle de répétition générale avant le mois important qui vous attend ?

Nous abordons le match de demain avec des intentions. Nous ne sommes pas venus pour faire de la figuration, loin de là. On ne peut plus trop se permettre de lâcher des points à droite ou à gauche. On a envie de se rattraper aussi à la maison et nous allons avoir une réception de Valence qui sera primordiale. Derrière, on ira à Dax, qui est venu nous taper chez nous. Le bloc de trois matchs est hyper important. Il va nous donner une bonne image pour la suite du championnat. Ça va nous donner une bonne dynamique, ou l’inverse.