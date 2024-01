Si des rumeurs annonçaient dernièrement le manager du Lou en danger, les dirigeants lyonnais auraient selon nos informations décidé de conforter Fabien Gengenbacher dans ses prérogatives jusqu’en 2026. Son bras droit au club, Arnaud Héguy, devrait également rester au Lou jusqu’à cette échéance.

Si le Lou fait plutôt bonne figure en Champions Cup et devrait sauf catastrophe se qualifier pour les phases finales de la compétition transcontinentale, la situation est en revanche bien plus complexe en Top 14, où les coéquipiers de Jordan Taufua et Baptiste Couilloud sont actuellement treizièmes et barragistes de la poule unique. De toute évidence, une telle situation en championnat aurait pu placer le manager du club lyonnais Fabien Gengenbacher (39 ans) en situation de grand danger.

Néanmoins satisfaits de la façon dont joue pour le moment l’équipe première, les dirigeants lyonnais ont décidé de rester fidèles à l’ancien arrière du FCG et auraient selon nos informations récemment décidé d’activer l’option de deux années supplémentaires initialement liée au contrat de l’ancien patron sportif du FCG.

Arnaud Héguy devrait le suivre

Sauf accident, Fabien Gengenbacher - aux commandes du club de la Cité des Gaules depuis l’été dernier - restera donc en place jusqu’au printemps 2026. L’entraîneur des avants du club, Arnaud Héguy (38 ans), arrivé au Lou au même moment que Gengenbacher, aux côtés duquel il entraînait d’ailleurs Grenoble l’an passé, devrait lui aussi prolonger l’aventure chez les Rouge et Noir. À ce sujet, une source proche du dossier nous confiait récemment : "Il ne faut pas oublier que le Lou compte actuellement vingt joueurs blessés et que lorsque la majorité d’entre-eux reviendra à la compétition, les résultats s’en feront certainement ressentir". Ainsi, le capitaine des Fidji Semi Radradra, qui n’a disputé qu’un seul match avec son nouveau club cette saison (c’était à Bristol en Champions Cup, début décembre), devrait d’ailleurs faire son grand retour à la compétition ce week-end, pour la réception du Connacht au Matmut Stadium.