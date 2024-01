Le sélectionneur de l'Irlande, qui a récemment prolongé son contrat avec la sélection jusqu'en 2027, va succéder à Warren Gatland à la tête des Lions britanniques et irlandais.

Une nouvelle ère pour les Lions britanniques et irlandais. D'après plusieurs sérieux médias d'outre-Manche dont le Telegraph ou l'Irish Independent, Andy Farrell va être nommé à la tête des Lions et succéder ainsi à Warren Gatland, qui avait en main l'équipe depuis plus d'une décennie. L'annonce sera officielle jeudi 11 janvier lors d'une conférence de presse prévue à cet égard.

Andy Farrell était le candidat logique pour ce poste. À la tête du XV du Trèfle depuis 2020, il avait réussi à prendre la relève de Joe Schmidt - dont il était l'adjoint - avec beaucoup de succès. Avec l'Irlande, Farrell a remporté le Grand Chelem 2023 et une série de tests historique en Nouvelle-Zélande. Malgré leur première place au classement mondial, les Irlandais n'ont pas réussi à casser leur plafond de verre en Coupe du monde, s'arrêtant une nouvelle fois en quart de finale face aux All Blacks. Cette sortie de route précoce n'a pas empêché Andy Farrell de prolonger son contrat à la tête de la sélection jusqu'en 2027, et, donc, de prendre la tête des Lions britanniques et irlandais pour la prochaine tournée en Australie en 2025.

Gatland le voulait comme successeur

Warren Gatland, le sélectionneur lors des trois dernières tournées (Australie en 2013, Nouvelle-Zélande en 2017 et Afrique du Sud en 2021) avait annoncé il y a plusieurs semaines ne pas vouloir rempiler. Sur le nom de son successeur, il avait confié soutenir la candidature de Farrell avec des propos élogieux sur le travail de son homologue : "Vous ne pouvez pas nier ce que l'Irlande a accompli en tant que nation au cours des dernières années. Il ne fait aucun doute qu'Andy a fait un travail fantastique."

Le père d'Owen avait déjà été l'adjoint de Gatland lors des tournées 2013 et 2017. Parmi les autres noms cités pour le job, l'entraîneur en chef du Leinster Leo Cullen ou le manager du Stade rochelais Ronan O'Gara. Ce dernier avait confié son intérêt pour un poste d'entraîneur-adjoint il y a quelques semaines et avait déjà anticipé la nomination d'Andy Farrell. "Il est assurément en pole position, au regard de toutes les bonnes choses qu’il a accomplies avec l’Irlande. (...) Si vous êtes entraîneur en chef, il vous faut prendre une année sabbatique. Ce qui ne marcherait clairement pas étant donné mes engagements avec La Rochelle. Mais s’il y avait une ouverture potentielle, je suis sûr que mes patrons ici, en fonction de ma volonté d’y montrer de l’intérêt, seraient très disposés de me voir dans ma meilleure version."

Le manager des doubles champions d'Europe se verrait même bien coacher avec Andy Farrell, une perspective qui prend désormais plus de sens avec la future nomination de l'Anglais : "Ma meilleure version serait de coacher avec Andy Farrell. Ce serait très stimulant. Je ne pense pas que des gens raisonnables puissent empêcher cela d’arriver." Lors de la dernière tournée en 2021, les Lions avaient perdu la série face aux Sud-Africains en s'inclinant sur le dernier test de trois petits points (19-16).