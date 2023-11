Outre-Manche, les spéculations vont bon train autour de la composition de l’encadrement pour la prochaine tournée des Lions britanniques et irlandais en Australie, en 2025. Si Andy Farrell est plébiscité pour être le numéro 1,Ronan O’Gara se projette dans un rôle d’adjoint.

Si son équipe connaît un début de saison en deçà des attentes, Ronan O’Gara n’en reste pas moins un des entraîneurs les plus cotés de l’hémisphère Nord voire plus. Le nom du manager rochelais revient logiquement dans les conversations sur la composition de l’encadrement des Lions britanniques et irlandais pour la tournée de 2025 en Australie.

Interrogé sur cette perspective dans le podcast Off The Ball, le double vainqueur de la Champions Cup a reconnu que ce serait un défi "très excitant" s’il venait à lui être proposé. "Ce serait très excitant car c’est le plus haut niveau qui soit et c’est le genre de personnes avec qui vous voulez travailler", a évoqué l’ancien ouvreur du XV du Trèfle, qui a participé aux tournées 2005 et 2009. "Je suis sûr qu’il y aura de nombreux candidats pour un rôle et peut-être qu’Andy (Farrell, N.D.L.R.) a déjà un ticket de réservé. Il est assurément en pole position, au regard de toutes les bonnes choses qu’il a accomplies avec l’Irlande."

"ROG" se verrait bien avec Farrell

Si, comme l’avait déjà évoqué Warren Gatland, Andy Farrell serait un candidat tout désigné, le boss du Stade rochelais, 46 ans, a le profil parfait d’un adjoint de luxe. Ce qui, étant donné sa situation contractuelle avec La Rochelle, avec qui il est lié jusqu’en 2027, pourrait faciliter l’affaire. Pour information, la tournée se tiendra du 28 juin au 2 août 2025. "Si vous êtes entraîneur en chef, il vous faut prendre une année sabbatique. Ce qui ne marcherait clairement pas étant donné mes engagements avec La Rochelle. Mais s’il y avait une ouverture potentielle, je suis sûr que mes patrons ici, en fonction de ma volonté d’y montrer de l’intérêt, seraient très disposés de me voir dans ma meilleure version."

Quelle serait-elle ? "Ma meilleure version serait de coacher avec Andy Farrell. Ce serait très stimulant. Je ne pense pas que des gens raisonnables puissent empêcher cela d’arriver." Dossier à suivre, assurément.