Warren Gatland ne sera plus le sélectionneur des Lions britanniques. Le Néo-Zélandais a annoncé dans les colonnes du Telegraph sa volonté de se retirer de l'iconique équipe regroupant les meilleurs joueurs britanniques et irlandais. Dans une chronique publiée dans le média anglais, le sélectionneur du pays de Galles explique son choix par une envie de passer à autre chose. "En tant que Néo-Zélandais, les Lions britanniques et irlandais ont toujours occupé une place particulière dans mon cœur. Il y a quelques semaines, Nigel Walker, directeur du rugby gallois, m'a demandé si j'allais proposer ma candidature pour devenir sélectionneur de la prochaine tournée en Australie en 2025. Il n'a pas fallu longtemps pour revenir vers lui. Je lui ai dit que je n'allais pas proposer mon nom. J'ai fait de mon mieux pour les Lions, mais il est temps de passer à autre chose".

Andy Farrell plébiscité

Sélectionneur des Lions britanniques entre 2013 et 2021, Warren Gatland a participé à trois tournées (Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud). Lors de sa première année en poste, le Néo-Zélandais a mené ses hommes vers une victoire historique de la série, chose qui n'était plus arrivée depuis 1997. En 2017, les Lions créent l'exploit avec une victoire et un match nul face aux All Blacks, avant de s'incliner sans saveur face à l'Afrique du Sud quatre ans plus tard.

Aujourd'hui Warren Gatland milite pour qu'Andy Farrell prenne sa place pour la tournée de 2025, en Australie. "Je pense que c'est maintenant l'opportunité pour quelqu'un d'autre d'être sélectionneur et Andy Farrell aurait mon soutien pour ce poste. Vous ne pouvez pas nier ce que l’Irlande a accompli en tant que nation au cours des dernières années et vous commencez à voir les fruits de l’alignement entre les provinces irlandaises et l’union. Il ne fait aucun doute qu’Andy a fait un travail fantastique. Même si l'Irlande a perdu son quart de finale contre la Nouvelle-Zélande, ce fut un match épique et cela aurait pu se passer dans un sens ou dans l'autre". Nommé entraîneur de l'année lors des World Rugby Awards, le sélectionneur de l'Irlande a notamment guidé ses hommes vers un Grand chelem lors du dernier Tournoi des 6 Nations.