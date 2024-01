Clément Estériola joue désormais du côté de Narbonne, ancien club du regretté Cédric Rosalen. Il a surtout été son président à Corbières XV (Régionale 1) où l'ancien ouvreur était le coach. Le talonneur regrette la disparition de l'homme, mais aussi de l'entraîneur, qui a guidé le club audois au triplé lors de la saison 2023.

Ce mercredi, vous étiez à l'entraînement au sein de votre club, le RC Narbonne, qui a aussi été celui de Cédric Rosalen, dont la disparition a été annoncée ce mardi 9 janvier. Vous étiez plusieurs à le connaître. Quelle était l'atmosphère ?

L'atmosphère était pesante... Nous n'étions pas nombreux à le connaître, et quand je suis arrivé au stade, j’étais le seul à le savoir. Il a passé un certain nombre d’années au club, il a laissé des souvenirs aux plus jeunes, mais ils n’étaient pas au courant. Ils l’ont appris sur les réseaux sociaux, mais c’était pesant. Pour les entraîneurs qui, eux, le connaissaient très bien, notamment Julien Serron qui n’a pas trop tenu sa place, c’était un moment compliqué. Ils n’avaient pas la force de parler...

Triste jour pour le Racing Club Narbonnais !



C'est avec une profonde douleur que nous apprenons le décès de Cédric Rosalen, un des meilleurs enfants du Racing Club Narbonnais. Sa disparition laisse un grand vide et plonge joueurs, dirigeants et entraineurs dans le désarroi. pic.twitter.com/hS1jHiUBdI — Racing Club Narbonnais (@RCNarbonnais) January 9, 2024

Vous êtes co-président du Corbières XV, club de Régionale 1, dans l'Aude. Pourquoi avoir choisi Cédric Rosalen comme entraîneur, depuis l'été 2022, avec Thomas Clavières, son binôme ?

Nous étions sur deux échecs en huitièmes et en quarts de finale l’année d’avant, donc nous avons voulu, notamment moi, changer de staff pour enclencher une nouvelle dynamique. Cédric Rosalen et Thomas Clavières étaient sur le marché car ils venaient de quitter Gruissan. Nous nous étions rapprochés d’eux car nous connaissions leurs valeurs et leurs qualités d'entraîneur. Pour notre projet ambitieux, il était important pour nous de les avoir à nos côtés. Nous savions qu’ils répondraient à toutes les qualités requises.

À quelles qualités répondait donc Cédric Rosalen ?

Humainement, c'était une personne très généreuse. Nous savions qu’il incarnerait totalement les valeurs du rugby et celles du rugby amateur, des villages, comme Thomas Clavières. Et, en qualité d’entraîneurs, ils étaient très réputés car ils avaient eu des résultats avec Gruissan (NDLR, ils avaient amené le club d'Honneur à la Fédérale 1 entre 2014 et 2022).

Comment les joueurs ont-ils réagi à l'annonce de son décès ?

Les mecs étaient surpris, choqués. Ce mercredi, on rassemble tous les joueurs avec Thomas Clavières qui est très, très affecté. Il avait une relation très particulière, presque paternelle avec Cédric. C’était son petit protégé, son ami, son fils. Ce mercredi, il a à cœur de rassembler tout le club pour que l’on partage notre peine et qu’il transmette un message, je pense de soutien, et dire au joueur de continuer cette saison pour lui rendre le plus bel hommage possible. Car tout le Corbières XV apporte son soutien à sa famille, sa femme et ses deux filles dans cette terrible période...

Ancien joueur de Narbonne, Perpignan ou encore Montauban, Cédric Rosalen est décédé. L'ancien demi d'ouverture n'avait que 43 ans et entraînait cette saison l'équipe de Corbières XV, en Régionale 1.https://t.co/v1thvBpkQB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 9, 2024

Il a toujours eu des résultats avec l'Avrion gruissanais puis avec Corbières XV. Comment, en tant qu'ancien professionnel, il a réussi à être aussi performant en amateur ?

Cédric, c’était, je le pense, car je ne l’ai pas côtoyé comme joueur, un amateur chez les professionnels. Il était très pro dans ses attitudes mais c’était un bon vivant, la joie de vivre, toujours la banane. Il se préoccupait toujours des autres et il était bienveillant avec tous les joueurs. Son obsession, c’était que tout le monde participe au projet, que personne ne reste sur la touche, qu’importe son niveau. Son but, c’était de créer un groupe et d’amener tout le monde avec lui jusqu’à la fin.

Justement, Cédric Rosalen a réussi à amener le Corbières XV jusqu'à la fin trois fois la saison dernière, avec un triplé championnat de France (R2), championnat d'Occitanie et Bouclier du terroir. Vous avez vécu de grands moments en sa compagnie...

Les souvenirs créés avec lui sont impérissables ! Nous avions à cœur de continuer à en créer d’autres... Il avait bâti quelque chose et nous allons tout faire pour prolonger ça et aller au bout ! À la fin de la saison, nous espérons lui rendre hommage de la meilleure des manières (le club est premier et invaincu de sa poule). C’est ce que j’ai écrit aux joueurs sur notre groupe ce matin. Le meilleur moyen de lui rendre hommage, c’est de finir cette saison de la plus belle des manières et c’est ce qu’il aurait espéré. Il avait créé quelque chose d’extraordinaire et il avait à cœur, surtout, de continuer de gravir les échelons avec Corbières XV car il était partie prenante à 200% du projet. Il était avec les séniors, les filles, il devait intervenir à l’école de rugby. Il était vachement investi pour le club. C’était une personne très généreuse…

\u26abI Cᴀʀɴᴇᴛ ɴᴏɪʀ



C’est avec un profond désarroi que le club a appris ce matin le décès brutal de ??́???? ???????, à l’âge de 43 ans.



Le Valence Romans Drôme Rugby adresse avec beaucoup d’émotion ses plus vives condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/bhh8afi3Su — VRDR Rugby (@VRDRrugby) January 9, 2024

Il était tellement impliqué au sein du club qu'il avait arrêté ses interventions avec Valence-Romans...

C’est ça ! Valence lui avait demandé qu’il soit plus présent cette année. Mais comme il était engagé avec nous, il nous a donné la priorité, comme l’année dernière. Quand le club l’a contacté la saison dernière pour intervenir, il m’avait appelé pour me prévenir. Je l’ai encouragé à le faire mais il m’avait dit qu’il ferait tout pour rester à Corbières. Il partait là-bas le lundi soir ou le mardi matin en train et il revenait le mercredi après-midi dans les Corbières avec des moments de galères des fois, j’allais le chercher à la gare, mais il faisait tout pour être là à l'entraînement car le club était sa véritable préoccupation. Et il le faisait à merveille ! Il était plus avec nous qu’avec eux. Il a arrêté avec eux cette année pour ne pas lâcher Corbières XV !

Au final, lui, comme vous, étiez attachés plus que tout à votre club, à vos villages, votre territoire...

On a à cœur de rendre au rugby amateur, au rugby des villages, à ce qu’il nous a apporté. Et lui était totalement dans cette physionomie-là. C’est pour cela que nous avions de très bons rapports, car nous avions les mêmes points de vue et des engagements qui étaient plus ou moins similaires car nous les faisons à 200% Notre vision sur le rugby amateur était la même !