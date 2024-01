Cédric Rosalen est brutalement décédé à l'âge de 43 ans d'une embolie pulmonaire. L'ancien demi d'ouverture avait marqué le Top 14 un soir de novembre 2006, avec 32 points inscrits face à Montauban. On record qui a duré pendant quinze ans.

Le 18 novembre 2006, les supporters qui se sont assis dans les tribunes du Parc des Sports et de l'Amitié de Narbonne étaient loin de se douter qu'ils allaient vivre une soirée historique. Pendant quatre-vingt minutes, ils ont assisté à la démonstration d'un homme : Cédric Rosalen.

Le demi d'ouverture audois portait fièrement son maillot floqué du numéro dix sur les épaules, et il n'a pas mis longtemps à se mettre en évidence. Le festival a débuté dès la 5ème minute avec une pénalité réussie, et ne s'est jamais vraiment arrêté.

Ancien joueur de Narbonne, Perpignan ou encore Montauban, Cédric Rosalen est décédé. L'ancien demi d'ouverture n'avait que 43 ans et entraînait cette saison l'équipe de Corbières XV, en Régionale 1.https://t.co/v1thvBpkQB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 9, 2024

Au total, l'ouvreur a réussi... dix pénalités et une transformation ! Le calcul est rapidement effectué : 32 points marqués par un seul homme. C'est à l'époque le record, qui a été égalé six ans plus tard par Benjamin Boyet avec Bourgoin. Le RCN s'était imposé 37-33 face à l'USM. Merci Monsieur Rosalen.

Capitaine narbonnais lors de ce match, Christian Labit a vanté la précision de son buteur face aux perches : "Dès qu'il y avait une pénalité, je disais automatiquement "trois points" ! Quels que soient les endroits du terrain, on la prenait et c'était tout le temps trois points. On avait une confiance infinie en lui, il ne tremblait jamais."

"Il pleuvait, c'était un match serré"

Dans les colonnes de l'Indépendant, celui qui avait 26 ans lors de sa masterclass, était revenu sur cette rencontre : "Il pleuvait, c'était un match serré. De toute façon ça l'était toujours contre Montauban, comme face à Bourgoin. C'étaient des équipes difficiles à manœuvrer et ça se résumait très souvent à du jeu au pied. En face, il y avait des joueurs dont j'étais très proche, comme Jean-Philippe Viard. On s'était pas mal branché avant le match." Inutile de préciser que les chambrages ont dû se poursuivre après la partie...

C'est au mois de février 2021 que le record de Cédric Rosalen est tombé. Face à Montpellier, Benjamin Urdapilleta a été hauteur de 33 points, record battu. Avec un peu d'humour, l'Audoi avait évoqué la prestation de l'Argentin : "Je l'ai eu par message pour le féliciter. Et lui rappeler qu'il paye sa bière. Il a répondu en me la proposant. C'était plutôt rigolo."

En ce début d'année 2024, Cédric Rosalen va laisser un grand vide. Néanmoins, ses exploits sur le terrain, eux, resteront gravés dans le marbre.