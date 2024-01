Cédric Rosalen, ancien joueur du Top 14 passé par Perpignan et Narbonne notamment, est décédé ce mardi 9 janvier à seulement 43 ans. Le monde du rugby lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Le monde du rugby est forcément sous le choc, il vient de perdre l'un des siens. Joueur connu des années 2000, passé par plusieurs bastions historiques du rugby français, Cedric Rosalen est décédé ce mardi alors seulement âgé de 43 ans. Une disparition brutale qui a entraîné une vague d'hommage sur les réseaux sociaux de la part des clubs, des instances et de ceux qui l'ont connu.

Son club de toujours -et ville qui l'a vu naître- Narbonne a partagé sa peine immense en rappelant le joueur talentueux qu'était Cédric Rosalen mais aussi l'homme, apprécié de tous. "Triste jour pour le Racing Club Narbonnais ! C'est avec une profonde douleur que nous apprenons le décès de Cédric Rosalen, un des meilleurs enfants du Racing Club Narbonnais. Sa disparition laisse un grand vide et plonge joueurs, dirigeants et entraîneurs dans le désarroi." Le Racing a conclu son hommage par ces mots : "Repose en paix, Cédric. Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs".

Triste jour pour le Racing Club Narbonnais !



C'est avec une profonde douleur que nous apprenons le décès de Cédric Rosalen, un des meilleurs enfants du Racing Club Narbonnais. Sa disparition laisse un grand vide et plonge joueurs, dirigeants et entraineurs dans le désarroi. pic.twitter.com/hS1jHiUBdI — Racing Club Narbonnais (@RCNarbonnais) January 9, 2024

Lui aussi passé par Narbonne au début des années 2000, le sélectionneur de l'Italie Gonzalo Quesada était proche de Cedric Rosalen. "Hier je me remémorais mes belles années narbonnaises.. Terrible nouvelle. Abrazo fuerte mon ami. Repose en paix Cédric." a-t-il publié en story Instagram après avoir tweeté.

Terrible… un des premiers amis en France, merci pour tout, abrazo Amigo ?? pic.twitter.com/JysVs8De5R — Gonzalo Quesada (@GonzaloQuesada) January 9, 2024

Parmi les autres blasons qu'il a portés, Perpignan, Montauban et Carcassonne ont également réagi après ce drame. Le club de Béziers aussi lui a aussi rendu hommage.

L'USAP a eu la grande tristesse d’apprendre la disparition de Cédric Rosalen, ancien joueur du club.



L'ensemble du club présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à ses proches \ud83d\udd4a \ud83d\ude4f pic.twitter.com/ZrOSzmPZTo — USAP (@usap_officiel) January 9, 2024

Nous apprenons avec tristesse le décès de notre ancien ouvreur Cédric ROSALEN à l'âge de 43 ans.



Cédric a porté 30 fois les couleurs de Sapiac entre 2008 et 2010 avec le MTG XV et aura participé à la campagne européenne du club ?\u26ab\ufe0f pic.twitter.com/RGm4EGRgLT — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) January 9, 2024

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Cédric Rosalen à l’âge de 43 ans. Cédric avait terminé sa carrière de joueur sous nos couleurs lors de l’exercice 2010-2011.



Nous adressons nos condoléances à sa famille et ses proches dans cette épreuve. pic.twitter.com/woIHaPNfNV — US Carcassonne\u2694 (@us_carcassonne) January 9, 2024

\ud83d\udd4a \ud83c\udf1f Triste nouvelle… Nos pensées vont vers nos amis Narbonnais, Carcassonnais, Perpignanais et Montalbanais ainsi qu’à la famille et aux proches de Cédric. Les Biterrois sont avec vous \ud83d\ude22 pic.twitter.com/VambnIZFEg — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) January 9, 2024

Les différentes instances dirigeantes du rugby français ont évidemment salué à leur tour la mémoire de celui qui pendant un long temps a détenu le record de points marqués sur un seul match (32) avant d'être battu par Benjamin Urdapiletta.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Cédric Rosalen, ancien joueur du @RCNarbonnais et de l'@usap_officiel et actuel entraîneur du club Corbières XV ,



Provale adresse ses sincères condoléances à sa famille, ses amis, son club et tous ses proches.?️ pic.twitter.com/QU1MUhZVSG — Provale (@ProvaleRugby) January 9, 2024