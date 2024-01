Le joueur fidjien Api Ratuniyarawa va être emprisonné après sa condamnation pour agression sexuelle et agressions par pénétration au pays de Galles. Il a été condamné à deux ans et dix mois de prison ferme. Il purgera une partie de sa peine derrière les barreaux.

Le verdict attendu ce mardi 9 janvier est tombé : Apisalome Ratuniyarawa a été déclaré coupable par la Crown Court de Cardiff (pays de Galles). Le joueur fidjien de 37 ans a été condamné pour trois chefs d'accusation : un pour agression sexuelle et deux pour agressions par pénétration. Ces derniers ne sont pas qualifiés de viol dans la justice britannique car la pénétration n'a pas été effectuée avec son pénis. En décembre dernier, il avait plaidé coupable de deux chefs d'accusation.

Pour rappel, il était accusé d'une série de délits sexuels à l'encontre de trois femmes au pays de Galles. Pour ces faits, il est finalement condamné à une peine de prison ferme de deux ans et 10 mois. Ainsi, le tribunal l'oblige à passer la moitié de sa peine en détention, il ira donc au moins 17 mois en prison.

"Il ne s'était arrêté que lorsque d'autres personnes au bar étaient intervenues"

Les faits se sont déroulés entre le 31 octobre et le 2 novembre 2023 dans la capitale galloise. Ratuniyarawa a donc agressé trois jeunes femmes, toutes âgées de 19 ans. Lors de la première soirée, autour du coin VIP, le joueur "l'a coincée [et] lui a mis les mains dans son pantalon" a expliqué Heath Edward, l'avocat d'une des jeunes femmes. "Elle résistait clairement à l'accusé et essayait de s'éloigner de lui" ajoute M. Edward. La deuxième victime a été agressée aux premières heures du 1er novembre, et M. Edwards a déclaré que Ratuniyarawa avait touché la poitrine et les fesses de la victime. Lors de la troisième agression, la victime lui avait dit de s'arrêter "à plusieurs reprises" et qu'"il ne s'était arrêté que lorsque d'autres personnes au bar étaient intervenues" a ajouté l'avocat. L'une des victimes a expliqué que ses études en avaient été affectées et qu'elle devenait désormais souvent "anxieuse et stressée" lorsqu'elle sortait.

Passé par le SU Agen de 2013 à 2016, il avait ensuite rejoint les Saints de Northampton avant d'être transféré au London Irish la saison passée. Cette saison, il a effectué une rencontre sous les couleurs de l'Aviron bayonnais lors de la deuxième journée, deux mois avant que les faits ne se produisent. Il était ensuite parti avec la sélection des Fidji pour la Coupe du monde en France en remplacement du Lyonnais Temo Mayanavanua. Il n'avait pas disputé la moindre minute. En plus de sa condamnation, Ratuniyarawa va être inscrit sur le registre des condamnés pour crimes sexuels pendant dix ans.