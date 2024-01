Pour l'édition 2024 du 6 Nations, qui débutera le 2 février prochain, chaque joueur devrait avoir son patronyme inscrit à l'arrière de son maillot. Une initiative que le XV de France a déjà connu lors de l'été 2023.

Serait-ce bientôt possible d'offrir le maillot de Ramos, de Penaud ou encore d'Alldritt pour l'anniversaire d'un proche ? Selon le journal anglais The Telegraph, c'est une possibilité puisque ces derniers seront inscrits au dos de leurs maillots lors du prochain Tournoi des Six Nations. Un changement qui sera opéré pour chacune des nations participantes.

Le XV de France recevra l'Écosse en blanc ce soir et avec des maillots floqués des noms des joueurs !



Crédit photo : @FranceRugby pic.twitter.com/Kl6KhDPVvD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 12, 2023

Ce n'est pas une première puisque le XV de France de Fabien Galthié avait endossé des maillots floqués, notamment pour la première fois contre l'Écosse en août dernier. Cette initiative avait déplu, selon un sondage réalisé sur notre site, puisque 69% des sondés disaient être "contre les noms sur les maillots". Les joueurs italiens, écossais ou encore anglais avaient leurs noms floqués sur le maillot lors de la Coupe du monde en France.

Une décision qui pourrait avoir comme objectif de développer les ventes de maillots afin que les supporters puissent s'identifier aux joueurs, à l'image de différents sports tels que le football ou encore le basketball.