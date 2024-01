L'arrière de Toulon Melvyn Jaminet était déçu après la défaite des siens sur la pelouse de Montpellier. Mais il a avoué mieux se sentir sous le maillot de Toulon que de Toulouse...

C'est un Melvyn Jaminet forcément frustré qui s'est présenté au micro de Canal+ après la défaite de Toulon sur le terrain de Montpellier sur le score de 27-17. "Forcément, il y a des regrets quand on voit les essais que l'on prend, a-t-il estimé. Mais quand on voit les imprécisions, on ne peut qu'avoir des regrets. On était venu avec des intentions mais l'on n'a pas respecté ce que l'on devait faire. On le paye cash. On peut être tous déçu ce soir. On aurait pu faire quelque chose, mais en jouant comme ça, cela était impossible."

Montpellier bat Toulon et ne se laisse pas distancer dans la course au maintien !



Le film de #MHRRCT > https://t.co/LbYb7iwev8 pic.twitter.com/k9nQAKOtPz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 7, 2024

Auteur d'un 4/5 au pied, Melvyn Jaminet n'a pas pu empêcher la défaite des siens sur la pelouse de Montpellier. Dans le jeu, il n'a pas été le pire élément d'un Toulon décevant. Son ballon envoyé directement en touche en première mi-temps est compensé par cinq défenseurs battus et 123 mètres parcourus ballon en main.

D'ailleurs, l'arrière international s'est dit en confiance depuis son passage de Toulouse à Toulon après la Coupe du monde. "Quand je sens que j'ai la confiance du groupe, je joue plus libéré et je me sens mieux, a-t-il lâché. Maintenant, on voit que j'ai encore du déchet et il ne faut pas que cela arrive car on le paye cash après. Même s'il y a des bonnes choses, il faut continuer à bosser parce que ce n'est pas possible de faire des erreurs bêtes comme certaines que nous faisons." Voilà qui est dit !