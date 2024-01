Au coeur de l'épatante victoire de Béziers face à Aurillac, Raffaele Costa Storti a une fois de plus régalé l'ASBH. Avec un quadruplé, l'ailier portugais continue de marcher sur l'eau cette saison...

Infernal, tel est le qualificatif le plus souvent employé à l’endroit de l’ailier portugais depuis de nombreuses semaines. Dans la droite lignée d’une Coupe du monde épatante, Raffaele Costa Storti s’illustre sous la tunique biterroise par ses concrétisations multiples et son sens de l’espace. Un quadruplé à son actif face à Aurillac, un subtil crochet toujours aussi déroutant et cette capacité de franchissement qui lui offre des statistiques incroyables. Avec cette frénésie de ballon, toujours accolé à son compère de sélection Samuel Marques, prêts comme d’autres coéquipiers à dynamiser la moindre opportunité. L’électron libre confirme de sortie en sortie une trajectoire exponentielle rare, avec pas moins de treize essais en huit rencontres.

Béziers veut en profiter jusqu'au bout

Le "serial marqueur" lusitanien épate la galerie, alors que le club héraultais monte en régime. L’ASBH profite de sa pépite jusqu’à la fin de la saison, tandis que Raffaele Costa Storti rejoindra le Stade français l’été prochain afin de s’étalonner à l’étage supérieur. Et si le Portugais se sentait à l’étroit dans l’antichambre du Top 14 d’ici là, son désir de qualifier son actuelle formation sera son principal credo. D’autres prestations du calibre de celle entrevue ce week-end pourraient offrir à Béziers une fin de saison palpitante.