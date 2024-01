Pierre Mignoni et Bernard Laporte sont et resteront liés par leur aventure commune à Toulon. Si aujourd'hui le premier y est encore, le second officie désormais du côté de Montpellier. Deux villes aux identités et supporters bien différents. Les deux techniciens les ont comparés dans cet entretien croisé.

Bernard Laporte et Pierre Mignoni se connaissent bien, très bien même. Le second fut d'abord entraîné par le premier en équipe de France. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés dans le même staff, celui de Toulon où ils ont ensemble conquis de nombreux trophées (Coupe d'Europe en 2013, 2014, 2015 et un Top 14 en 2014). Ce dimanche, les deux hommes vont se retrouver l'un contre l'autre. Pierre Mignoni est directeur du rugby à Toulon depuis 2022, Bernard Laporte occupe le même poste mais au MHR. Dans un long entretien accordé à Midi Olympique, les deux hommes sont revenus sur la forte relation qu'ils ont nouée durant leurs nombreuses années de collaboration. Mais aussi sur la vie du rugby à Toulon, "une ville (avec) une ferveur incroyable, une terre où ce sport ce sport est une religion", pour l'ancien Président de la FFR. Retrouvez l'entretien exclusif complet en intégralité ici ! Les compères sont plus largement revenus sur de très nombreux sujets, de Patrice Collazo au XV de France en passant par le Mondial des clubs.